Искусство отдыха

Местечко Анакапри отличают тишина и относительный покой, по крайней мере здесь на порядок меньше пытливых путешественников, чем в соседней деревеньке Капри. А главным, можно даже сказать (если отбросить языковые условности), градообразующим предприятием всей жизнерадостной Анакапри считается Capri Palace Hotel & Spa. Свое название этот дворец оправдывает: находится в стратегически верном месте, из него открывается лучший вид на все вокруг и выглядит он значительно — белая постройка в ренессансном духе в соответствии с классическими итальянскими курортными образцами, на фундаменте с характерной каменной кладкой. Территория отеля спланирована безупречно, всегда можно найти тенистое и прохладное место, а внутри он подчеркнуто функционален и современен. Жители Анакапри называют Capri Palace Hotel & Spa «Белым музеем» и водят сюда экскурсии. Практически в каждом доступном для осмотра пространстве здесь выставлены скульптура, инсталляция или живописная работа. Свою коллекцию произведений искусства бывший владелец отеля Антонио Какаче разместил в отеле так, как сделал бы человек, украшавший собственный дом или квартиру: рядом с книжными полками, зеркалами, над вазами с цветами, вперемешку с сувенирами висят и стоят работы Кита Харинга, Фабрицио Плесси, Аллена Джонса и Микеле Костанини, мозаика Веласко Витали, скульптурные тела Паоло Сандулли, объект под названием «Атлантис» работы Арнальдо Помодоро, «Шлем» Миммо Паладино , «Гектор и Андромаха» Джорджо де Кирико. Какаче объясняет, почему открыл свою коллекцию для осмотра: «Я всегда считал, что каждый художник хочет показать свою работу как можно большему количеству людей. Как? Выставляясь в музее! Так я решил преобразовать отель в подобие музея, в арт-отель. Но я хотел не просто развесить и расставить повсюду произведения искусства, я хотел создать арт-пространство, в котором художники могли бы жить и творить».

Фото: пресс-служба отеля

Конечно, Антонио Какаче немного лукавит — ведь получилась у него не столько арт-резиденция, сколько роскошный отель с четкой концепцией и всеми присущими роскошному отелю дополнениями, в том числе лечебными. Специализация местной Beauty Farm — «Школа ног», оздоравливающие процедуры с глиной, водорослями, массажем и обертываниями, в сочетании с панорамным видом на море. Разумеется, здесь хороша и еда — как и место, где ее подают. Бело-голубой ресторан Il Riccio на краю скалы как будто участвовал в киносъемках — на фоне каменистых пейзажей, со сценами идеальных трапез за большим столом, с голосящими «O sole mio» лодочниками у Голубого грота. У прекрасного (о чем свидетельствует звезда Мишлен) ресторана под десерты отведена целая комната. Понятно, почему она называется The Temptation Room: слишком тесно здесь сжимают кольцо земляничные тарталетки и фисташковые трубочки. Но переживать по этому поводу не стоит — мы же не только за ЗОЖ, но и за любовь к вкусной жизни.