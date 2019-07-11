В Казани определили 18 мест забоя жертвенных животных в Курбан-байрам

В Казани забивать жертвенных животных с 11-го по 15 августа, в дни празднования Курбан-байрам, можно будет на 18 площадках при мечетях «Казан Нуры», «Салихжан», «Аль-Марджани», «Гадель», «Ризван», «Апанаевская», «Тынычлык», «Ярдэм», «Рамазан», «Маулид», «Жомга», «Куддус», «Иман Нуры», «Дин-Ислам», «Билал», «Фатиха», «Раджап» и спецкомплексе на улице Братьев Петряевых. Эти площадки определило Духовное управление мусульман Татарстана.

В Татарстане совершать жертвоприношение также можно будет в Зеленодольске — мечеть «Джамиг», Чистополе — возле центра «Ислам» и в мечети «Анас», в Нижнекамске — на специализированной площадке возле Центральной мечети, в Набережных Челнах — на площадке в поселке Сидоровка за старым мясокомбинатом, в Альметьевске на спецплощадке на стоянке городского майдана.

Праздничная проповедь в мечетях Казани начнется в 4:00, а в 4:30 — намаз.

Курбан-байрам — исламский праздник окончания паломничества в Мекку. Ритуальное заклание животного в праздничный день подразумевает духовное обращение к богу. Жертва (курбан) приносится сразу после праздничной молитвы.

“Ъ-Казань”