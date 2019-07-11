«Нанолек» выпустит вакцину против полиомиелита

Принадлежащая «Роснано» компания «Нанолек» начнет выпускать инактивированную (убитую) вакцину против полиомиелита (ИПВ). Для этого было создано совместное с «ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН» предприятие «Инвак». Соответствующее соглашение планируется подписать сегодня, 11 июля. Производство разместят на площадках «Нанолек» в Кировской области.

Среди владельцев «Нанолек» — госкорпорация «Роснано» и Владимир Христенко, сын супруга вице-премьера Татьяны Голиковой. «ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН» — государственный научный центр в области биотехнологий и медицинской вирусологии.

В марте стало известно, что «Нанолек» планирует инвестировать 1 млрд руб. в организацию производства вакцины от пневмококковой инфекции, в конце того же месяца компания зарегистрировала аналог препарата против ВИЧ атазанавир под брендом «Атазанавир-Нанолек». В портфель антиретровирусных препаратов уже входит «Эфавиренз-Нанолек» (эфавиренз), «Лами-зидокс» (ламивудин-зидовудин), «Тенофолек» (тенофовир) и «Валганолек» (валганцикловир).

Как сообщил “Ъ” представитель компании, первым проектом нового предприятия станет выпуск инактивированной вакцины против полиомиелита на штаммах (культура вируса) Сэбба. Перспективы проекта в «Нанолек» связывают с дефицитом ИПВ на мировом рынке, вызванным программой эрадикации (уничтожением) полиомиелита, реализуемой Всемирной организацией здравоохранения.

Алексей Полухин