УФАС проводит проверку администрации Перми по жалобе компании депутата гордумы

Управление ФАС по Пермскому краю проводит внеплановую проверку администрации Перми, сообщил "Ъ-Прикамье" глава ведомства Александр Плаксин. По его данным, она касается распределения грантов и субсидий среди средств массовой информации. Он добавил, что проверка проводится по заявлению юрлица, которое раскрыть отказался.

По информации "Ъ-Прикамье", заявителем выступило ЗАО «Проектное финансирование», подконтрольное группе «Ермак». Сама группа контролируется структурами, близкими к бывшему депутату заксобрания Андрею Агишеву, а также к депутату гордумы Надежде Агишевой. ЗАО «Проектное финансирование» выступает учредителем интернет-журнала «Звезда» (Zvzda.ru).

«Я считаю, что пришло время создать прозрачную систему поддержки СМИ. Во всяком случае закрепить в городских нормативных документах порядок, который описывает какая информация и в какой форме должна доносится до горожан. Сегодня это происходит по усмотрению отдельных лиц. Часто под информированием скрывается PR» - прокомментировала госпожа Агишева.

В мэрии подтвердили, что проверка проводится, но ход ее не комментируют. «Механизм субсидирования юридических лиц – производителей товаров, работ, услуг предусмотрен Бюджетным кодексом Российской Федерации и не противоречит действующему законодательству и Федеральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» - добавили в пресс-службе.