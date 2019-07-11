Почти 200 человек заразились кишечной инфекцией в диспансере близ Комсомольска-на-Амуре

Вспышка кишечной инфекции привела к заболеванию 200 пациентов психоневрологического диспансера в поселке Эльбан Хабаровского края, сообщило в четверг, 11 июля, управление Роспотребнадзора по региону. Большинство пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, 19 человек средней степени тяжести помещены на стационарное лечение в клинику Амурска. В Эльбанском психоневрологическом интернате находятся свыше 450 человек. Это проживающие там пожилые люди, а также больные психическими расстройствами и инвалиды.

«При обследовании пищеблока были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства: нарушение требований к обработке яиц, нарушение условий хранения готовой продукции, отсутствие технологических карт на большинство блюд, требующий замены кухонный инвентарь и т. д.»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Министр соцзащиты населения региона Светлана Петухова уточнила на брифинге, что заболели 197 человек, новых случаев не фиксируется и распространение инфекции приостановлено. Помимо специалистов Роспотребнадзора, в диспансере работают прибывшие из близлежащих Амурска и Комсомольска-на-Амуре врачи-инфекционисты. На место прибыл глава краевого минздрава Александр Витько.

Прокуратура региона организовала проверку обстоятельств, после чего Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Эрнест Филипповский, Хабаровск