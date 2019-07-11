Инвестиции в зеленую энергетику снизились до пятилетнего минимума

Инвестиции в возобновляемую энергетику во всем мире упали в первом полугодии на 14%, до $117,6 млрд, такие данные содержатся в опубликованном в среду исследовании Bloomberg New Energy Finance. Тем самым инвестиции оказались на самом низком уровне за последние пять лет.

Снижение связано прежде всего с уменьшением интереса к подобным проектам в Китае — там инвестиции в зеленую энергетику в первом полугодии упали на 39%, до $28,8 млрд. Такой резкий спад в свою очередь связан в значительной степени с сокращением субсидий на развитие ветряных и солнечных электростанций со стороны китайских властей. В то же время, по мнению авторов исследования, во втором полугодии показатели по инвестициям в Китае могут улучшиться.

Снижение наблюдалось и на других рынках — на 6%, до $23,6 млрд, в США и на 4%, до $ 22,2 млрд, в Европе. На некоторых рынках наблюдался рост — так, в Индии инвестиции в возобновляемую энергетику выросли на 10%, до $5,9 млрд, а в Японии — на 3%, до $8,7 млрд.

О том, как поддерживают зеленую энергетику в России читайте в публикации “Ъ” «Зеленую энергетику гонят на биржу».

Яна Рождественская