«Ведомости»: ФНС доначислила крупнейшим табачным компаниям претензии на 60 млрд руб.

Минимум 60 млрд руб. претензий доначислено Федеральной налоговой службой (ФНС) российским подразделениям Imperial Tobacco, British American Tobacco (BAT), Philip Morris International (PMI), а также «Донскому табаку» (входит в Japan Tobacco International, JTI) после выездных проверок, сообщили «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника, сотрудников и топ-менеджеров компаний. По словам чиновника, не все решения по проверкам вступили в силу, а некоторые проверки еще не окончены. Решение ФНС оспорила только одна табачная компания.

По результатам проверок двух предприятий за два года Imperial Tobacco может заплатить до 204 млн фунтов стерлингов (16,4 млрд руб.). В компании заявили, что полностью выплатили все налоги по ставкам акцизов на дату сделок. У группы есть возражения на предварительные выводы ФНС, и Imperial Tobacco уже донесла их до органов. Сейчас ФНС инициировала новую проверку.

«БАТ Россия» получила претензий почти на 40 млрд руб. «Процесс налоговой проверки не завершен, мы считаем преждевременным его комментировать»,— заявила директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова.

В суд на решение налоговой подала только Погарская сигаретно-сигарная фабрика. Ей ФНС доначислила 811,4 млн руб. налогов, пеней и штрафов. По мнению службы, компания выпускала больше сигарет, чем обычно в месяц, после продавала запасы аффилированным контрагентам, а затем выкупала товар обратно. Фабрика же считает, что у ФНС нет доказательств в необоснованности налоговой выгоды.

«Донскому табаку» доначислили несколько миллиардов рублей после проверок за 2014–2016 годы. Точная сумма не называется, в компании ситуацию не комментируют. Доначисления PMI также пока уточняются. У подразделения нет претензий к ФНС. Источник отметил, что плановая проверка еще не окончена.

Напомним, весной 2019 года ВЦИОМ провел исследование о потреблении традиционных табачных и никотинсодержащих продуктов нового поколения в отдельных городах России. Результаты этого и других исследований показали, что доля курильщиков сигарет в России стабильно снижается, в том числе за счет перехода потребителей на новые альтернативные продукты с пониженным риском — у подавляющего большинства (94%) курильщиков первым регулярно используемым никотиносодержащим продуктом были сигареты.

Подробнее об исследовании — в публикации “Ъ” «Россияне курят все меньше».