Главные новости к утру 11 июля

AFP сообщило о двух погибших из-за непогоды в Греции россиянах. По предварительным данным, всего погибло пять туристов.

Глава межрегионального центра Росстата Евгений Сычев покинул свой пост после инцидента с досрочной публикацией данных по инфляции в июне, сообщили в Минэкономики. Господин Сычев уволился по собственному желанию.

Роскомнадзор направит письмо в интернет-магазин Ozon для получения разъяснений от компании относительно появившейся в прессе информации об утечке около полумиллиона логинов и паролей от аккаунтов пользователей. Ранее стало известно о появлении в конце 2018 года сводной базы логинов и паролей от аккаунтов пользователей Ozon в открытом доступе в интернете.

США сообщили о попытке Ирана остановить британский танкер. Пять катеров, принадлежащих предположительно иранскому Корпусу стражей исламской революции, приблизились к судну в Персидском заливе. О другом инциденте

Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP. Дело рассматривалось в Верховном суде Нью-Йорка.

О предстоящих 11 июля событиях читайте в анонсе “Ъ”.