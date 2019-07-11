11 июля, четверг
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AFP сообщает о двух погибших из-за непогоды в Греции россиянах

Среди погибших на севере Греции в результате непогоды туристов есть россияне, сообщает AFP со ссылкой на полицию. Ливни и грозы с градом обрушились на греческую провинцию Халкидики. По предварительным данным, погибли пять туристов.

Пара из Чехии погибла, когда сильный ветер опрокинул их трейлер, россиянин и его сын были раздавлены упавшим деревом. Обломки здания убили женщину из Румынии. Местные СМИ сообщают о еще одной возможной жертве непогоды.

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