Главные анонсы 11 июля

В Москве пройдет встреча президентов России и Боливии Владимира Путина и Эво Моралеса. Планируется, что они обсудят сотрудничество в газовой сфере и ядерной медицине.

В этот же день Владимир Путин встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, который будет находиться в Москве с кратким рабочим визитом.

В Москве Верховный суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор Северо-Кавказского окружного военного суда в отношении четверых крымских татар, осужденных по обвинению в терроризме и попытке захвата власти. Члены ячейки «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ) получили от девяти до 17 лет тюрьмы. Рабочая группа при омбудсмене изучит приговоры членам «Хизб ут-Тахрир»

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии общего режима за участие в экстремистской молодежной организации «Новое величие». 8 июля он заявил в ходе судебного заседания, что следователь угрожал ему «террористической статьей», а все показания, данные в рамках досудебного соглашения, «подписал под давлением». Подробнее

В Москве арбитражный апелляционный суд № 9 по г. Москве рассмотрит жалобу Алексея Навального на решение об обязании удалить и опровергнуть информацию, порочащую деловую репутацию крымского мясокомбината «Дружба народов». Компания фигурирует в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о завышенных ценах на продовольствие, закупаемое для личного состава Росгвардии. Подробнее