Глава ГМЦ Росстата уволился из-за досрочной публикации данных по инфляции

Глава межрегионального центра Росстата Евгений Сычев покинул свой пост после инцидента с досрочной публикацией данных по инфляции в июне, сообщили в Минэкономики. Господин Сычев уволился по собственному желанию, его прошение одобрил глава Минэкономики Максим Орешкин.

«Министр был не удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведшим к инциденту с преждевременной публикации информации о значении индекса потребительских цен»,— сообщила пресс-служба Минэкономики (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, ранее Максим Орешкин потребовал расследовать преждевременную публикацию данных по инфляции. Обычно Росстат публикует ее в 16:00, но на сайте Банка России информация по годовой инфляции в июне (4,7%) появились в понедельник, 8 июля, в 15:00. В ЦБ заявили, что пользовались материалами из открытой базы данных Росстата, и добавили, что необходимости в расследовании нет. В итоге Росстат признал, что данные по инфляции опубликовали раньше срока по вине одного из подведомственных учреждений.