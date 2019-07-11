В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу

Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда. Дело рассматривалось в Верховном суде Нью-Йорка.

В феврале 2014 года господин Лебедев подал в Верховный суд города Нью-Йорка иск на предпринимателей, в котором заявил, что имеет право на 3,75% от выручки с продажи ТНК-ВР за $55 млрд «Роснефти» в 2013 году. Суд отклонил иск господина Лебедева.

Как сообщил Bloomberg адвокат Леонида Лебедева, решение суда бывший сенатор собирается обжаловать.