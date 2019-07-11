Ориентация север

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, крупный машиностроительный завод в Перми, ПНППК, решил диверсифицировать бизнес, вложившись в деревообработку. Компания собирается инвестировать 2,5 млрд руб. в строительство такого предприятия в Ныробе. Инициаторы не комментируют свой проект. Эксперты считают, что на северной территории существует ряд сложностей, например отсутствует инфраструктура и мало квалифицированной рабочей силы. Хотя кадровую проблему можно решить трудом заключенных.



ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) в июне 2019 года учредило ООО «Новый Север ЛПК». Данные об этом содержатся в базе «СПАРК-Интерфакс». Основным профилем деятельности общества значится распиловка и строгание древесины. Генеральным директором назначен Илья Сергеев — руководитель кластера «Фотоника» и ООО «Инверсия-С», которое частично принадлежит гендиректору и основному акционеру ПНППК Алексею Андрееву.

Генеральный директор ЛПК Илья Сергеев отказался комментировать проект.

Напомним, ПНППК — российская компания-производитель датчиков, элементов дистанционной передачи, а также сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. Компания давно диверсифицирует бизнес, поддерживая стартапы в различных областях. Ранее компания и пермский бизнесмен Михаил Мерзляков учредили ООО «Гетробот». Общество зарегистрировано в Перми, на ул. 25-го Октября, 106. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. В 2019 году ПНППК уже вышла из состава учредителей ООО «Парк науки» и завода «Инкаб», производящего кабель.

По данным источника в отрасли, лесопромышленный комплекс «Новый Север» разместится в Ныробе и займется лесопилением и производством пеллет. «Предстоит длительный процесс: подбор лесов, подготовка концепции и сдача ее в Минпромторг, согласование с Рослесхозом»,— добавил собеседник.

Как пояснил „Ъ-Прикамье“ глава Чердынского района Андрей Ламанов, под проект будет выделено Ныробское лесничество. Но из-за преобразования ряда территорий в городское поселение предстоит переоформить ряд генпланов. Для проекта необходимо также сменить зонирование земель.

По мнению председателя НП «Лесопромышленники Прикамья» Александра Суслопарова, такой проект сопряжен с крупными инвестициями. «Цифры должны измеряться сотнями миллионов рублей. С меньшими суммами входить в эту отрасль бессмысленно. Очень много компаний пытались заняться лезозаготовкой, но успешных примеров назвать не могу. При взгляде со стороны отрасль кажется успешной. Но как бы не получилось так, что вход в нее стоил рубль, а выход — два. Этот путь не будет легким»,— считает господин Суслопаров.

Как выяснил „Ъ-Прикамье“, проект будет финансироваться в два этапа: 800 млн руб. и 1,7 млрд руб.

Еще одна сложность, по мнению Александра Суслопарова, заключается в выбранной территории. «В Ныробе преимущественно еловые леса. В крае осталось мало территорий, нетронутых рубкой. У пермской елки хорошие свойства, она пригодна для домостроения. Но территория — в минус: там отсутствует инфраструктура, дороги, есть и проблема с кадрами»,— добавил Александр Суслопаров.

По мнению Андрея Ламанова, ЛПК создаст на территории 150–200 рабочих мест. «Ныроб — это специфическая территория, здесь три учреждения ГУФСИН. Думаю, возможно привлечение к труду заключенных, иначе квалифицированных кадров не хватит»,— пояснил господин Ламанов. Он добавил, что расчетный объем вырубки в районе составляет 2,4 млн кубометров ежегодно, тогда как фактически вырубается только 600 тыс. кубометров.

Вячеслав Суханов, Юлия Сырова