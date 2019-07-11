Свобода несогласования

Сотруднику исполкома Набережных Челнов Рустаму Галиуллину удалось избежать наказания за воспрепятствование проведению публичного мероприятия. В прошлом году чиновник отказался согласовать митинг против пенсионной реформы. Верховный суд Татарстана признал его действия незаконными. Организаторы акции потребовали привлечь господина Галиуллина к административной ответственности. Но суды пришли к выводу, что чиновник отказал в акции неумышленно. Организаторы митинга теперь намерены требовать компенсации морального вреда.



Вчера Верховный суд Татарстана отклонил апелляционную жалобу активиста из Набережных Челнов Раушана Валиуллина, который требовал наказать сотрудника местного исполкома Рустама Галиуллина за незаконный отказ в согласовании митинга против повышения пенсионного возраста. Ранее городской суд признал, что чиновник отказал в проведении акции неумышленно, а потому не может быть привлечен к ответственности по ст. 5.38 КоАП (воспрепятствование организации или проведению публичного мероприятия). Верховный суд республики оставил это решение без изменений.

Напомним, речь идет о мероприятии, которое должно было пройти 1 июля 2018 года. Одним из заявителей митинга был господин Валиуллин. Он и его соратники просили исполком согласовать акцию на бульваре Энтузиастов. Однако в городской администрации заявили, что данная площадка занята другим мероприятием и предложили проводить митинг на городской окраине. Отказ был подписан начальником отдела по связям с общественностью исполкома Рустамом Галиуллиным. В итоге протестная акция была фактически сорвана: в тот день несколько активистов прошли по центру Набережных Челнов без плакатов и лозунгов.

Раушан Валиуллин обжаловал решение чиновника, посчитав, что тот нарушил его право на свободу собраний. В первой инстанции отказ исполкома был признан законным. Однако 20 июля 2018 года Верховный суд Татарстана отменил это решение. Верховный суд пришел к выводу, что власти обязаны были заранее разместить информацию о проведении другого мероприятия. Кроме того, суд указал, что исполком не смог предоставить доказательств, что не было возможности обеспечить безопасность проведения сразу двух акций. Отказ в согласовании митинга против пенсионной реформы был признан незаконным. Это же подтвердила кассационная инстанция суда.

После этого господин Валиуллин обратился в прокуратуру с просьбой возбудить дело против чиновника по ст. 5.38 КоАП. Его обращение перенаправили в полицию, но там вынесли решение об отказе в возбуждении дела: полицейские не нашли состава административного правонарушения в действиях Рустама Галиуллина. Отказ был обжалован в городском суде, который не увидел доказательств умышленных действий чиновника.

«Суды считают, что якобы чиновник отказал в митинге не специально. Но без санкций невозможно обеспечить действие закона. Чиновники и дальше будут запрещать акции, не боясь наказаний»,— говорит глава юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов. Он отмечает, что в прошлом году по всей стране по ст. 5.38 наказали лишь пять человек, трое из которых были госслужащими. «Получается, что это статья нерабочая, несмотря на то, что Верховный суд России в прошлом году заявлял, что привлекать чиновников по данной статье необходимо»,— говорит эксперт.

Господин Глухов отметил, что сейчас истекает срок давности по привлечению сотрудника исполкома Набережных Челнов к ответственности: «У Валиуллина единственный шанс добиться справедливости — подать иск о компенсации морального вреда». По словам Алексея Глухова, компенсация должна быть эквивалентна €7,5 тыс. — столько присуждает Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за нарушение права на свободу собраний. «Валлиуллин не смог провести мероприятие — это чистой воды нарушение его права»,— заключил правозащитник.

Напомним, в ноябре прошлого года Раушан Валиуллин обратился в ЕСПЧ в связи с запретом проводить антикоррупционную акцию в Набережных Челнах в июне 2017 года.

Кирилл Антонов