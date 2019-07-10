Население Евросоюза увеличивается за счет иммигрантов

В 2018 году численность населения Евросоюза увеличилась на 1,1 млн человек, причем прирост был обеспечен за счет иммигрантов. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные в среду статистической службой ЕС Eurostat. Во многих странах ЕС демографический спад компенсируется иммиграцией — несмотря на рост антииммиграционных настроений и триумф популистских партий в ряде стран ЕС, дефицит рабочих рук заставляет их привлекать квалифицированных иммигрантов.

По состоянию на 1 января 2019 года в странах ЕС проживало 513,5 млн человек, включая граждан европейских стран и тех, кто проживает в ЕС на законных основаниях длительное время (то есть без учета туристов и нелегальных мигрантов). При этом естественный прирост населения ЕС падает уже второй год подряд из-за низкой рождаемости (число новорожденных составило 5 млн, умерших — 5,3 млн).

Высокая рождаемость, судя по статистике, свойственна странам с развитой системой социальных гарантий для семей с детьми, в их числе Ирландия и Франция. Самый низкий уровень рождаемости зафиксирован в Италии, Испании и Греции. При этом если Западной Европе легко удается привлекать иностранную рабочую силу, то в странах, поставляющих рабочие руки в другие государства ЕС и не пользующихся спросом среди иммигрантов, уменьшение населения угрожает будущему экономическому развитию. Судя по данным Eurostat, такие тенденции наблюдаются в Латвии, Хорватии, Болгарии и Румынии, которые оказались лидерами по убыли населения.

По данным Eurostat, по состоянию на 1 января 2018 года в ЕС проживали в общей сложности 22,3 млн иммигрантов — это 4,4% населения (данные за начало 2019 года пока доступны не по всем странам).

Иван Тарханов