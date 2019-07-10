Максим Орешкин акцентировал внимание на KPI

Министр экономического развития Максим Орешкин поручил усилить контроль за исполнением ключевых показателей эффективности. Они были введены еще в 2014 году. Однако, как неоднократно отмечали СМИ, выводы по итогам мониторинга делаются редко. Так, топ-менеджеры могут даже сохранить годовые премии, несмотря на неудачное управление. Максим Орешкин обязал Росимущество ежеквартально отчитываться о внедрении KPI в госкомпаниях. Кроме того, он призвал принимать кадровые решения по итогам проверок. Они могут коснуться не только специалистов, но и представителей совета директоров.

О каких именно показателях идет речь? И могут ли последовать громкие отставки? Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук отмечает, что далеко не все KPI прописаны четко и всегда выполняются: «Очень правильно вводить KPI с TSR, то есть с совокупными доходами акционеров, исходя из капитализации и дивидендов, и такие ключевые финансовые показатели эффективности, как рентабельность инвестируемого капитала. Нам известны случаи, когда вводятся самостоятельные параметры. На мой взгляд, это прямая ответственность совета директоров, и нельзя регламентировать полный перечень KPI для всех компаний, потому что у всех разные ситуации. Если посмотреть на методологию расчета того или иного показателя, есть много вычетов, которые позволяют менеджменту исполнить KPI».

В июне, по данным газеты «Ведомости», премьер-министр Дмитрий Медведев ввел новый критерий успешности госкомпаний — «помощь правительству в выполнении майского указа президента». Наказывать топ-менеджеров за промахи — нормальная практика для коммерческого сектора, но в организациях с госучастием такую требовательность к руководителям не проявляют, отмечает управляющий партнер компании «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко: «Ни один коммерческий акционер, рискующий своими деньгами, не будет терпеть пять лет. Неэффективность системы принятия решений надо устранять.

Высокая толерантность к неудачам — признак плохого управления.

Обычно за достижение целевых показателей компании и за то, чтобы сформировать под собой дееспособную команду, отвечает генеральный директор. То есть, если акционеры действительно не удовлетворены показателями, генерального директора надо менять. В коммерческих организациях все гораздо проще, быстрее и жестче».

Следить за выполнением KPI обещал и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он предлагал лишать топ-менеджеров премий из-за неэффективного управления.

Анна Пестерева