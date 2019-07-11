«Ленсвет» заработает на связи

Администрация Петербурга решила превратить фонари «Ленсвета» в опоры двойного назначения, на которых будет размещено телекоммуникационное оборудование. В ближайшее время город объявит конкурс на сдачу 1,5 тыс. опор «Ленсвета» в аренду. Пока основным претендентом на этот конкурс является ПАО «Ростелеком», хотя о желании участвовать в конкурсе объявила еще одна компания — «Русские башни». При реализации данного проекта «Ленсвет», до сих пор существовавший за счет бюджетных субсидий, сможет зарабатывать на аренде около 600 млн рублей в год.

В ближайшее время администрация Петербурга объявит конкурс на создание опор двойного назначения, сообщил “Ъ” вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. «Предложение состоит в том, чтобы опоры освещения "Ленсвета" переоборудовать в опоры двойного назначения, на которых можно будет разместить оборудование сотовых операторов. В перспективе это будет оборудование 5G»,— подчеркнул вице-губернатор. А самое главное, это позволит «Ленсвету» развивать коммерческие виды деятельности, чтобы направлять больше средств на реконструкцию и ремонтные программы, подчеркнул господин Шаскольский.

По данным “Ъ”, город планирует сдать в аренду 1,5 тыс. опор «Ленсвета», всего у предприятия 144,5 тыс. опор. Стоимость аренды инфраструктуры «Ленсвета» для операторов связи определит ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости». По словам вице-губернатора, на конкурсе будет выбрано самое высокое предложение от операторов. Гендиректор агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин говорит, что в среднем по стране аренда одной опоры стоит 20–25 тыс. рублей в месяц, однако она может доходить и до 30–35 тыс. рублей там, где есть дефицит с местами для размещения оборудования операторов. «Цена аренды зависит от высоты опоры и от того, есть ли там электричество или нет. В случае "Ленсвета" это станет фактором, повышающим цену»,— отмечает эксперт. Таким образом, в год «Ленсвет» может заработать около 600 млн рублей на аренде опор.

По данным “Ъ”, основным претендентом на конкурс является «Ростелеком». «Данная инфраструктура имеет максимально широкие направления использования, в том числе предоставление инфраструктурных сервисов операторам связи, операторам IoT, "Безопасный город" (включая видеонаблюдение, системы безопасности), WiFi. В дальнейшем данная инфраструктура может сыграть важную роль в развитии стандарта связи 5G»,— сообщил оператор. Но в «Ростелекоме» подчеркнули, что для принятия решения об участии в конкурсе необходимо определить конкретное количество опор наружного освещения, места их дислокации, определить требуемый объем инвестиций.

Господин Брюквин считает, что конкуренция за опоры будет высокой, если их расположение совпадает с адресными программами развития операторов. «Как показывает опыт участников рынка, на одну опору можно разместить до двух операторов. Если "Ростелеком" выиграет и начнет сдавать опоры в субаренду, то сможет получать чистую прибыль, которая за год работы может достигнуть около 200 млн рублей»,— подчеркнул господин Брюквин.

«Опоры двойного назначения — это сегодня базовый элемент телекоммуникационной инфраструктуры любого российского города,— говорит Александр Чуб, президент группы компаний «Русские Башни».— Нам известно, что администрация Петербурга планирует объявить о конкурсе на создание объектов связи на базе городских опор освещения, и мы, конечно, планируем принять в нем участие. Мы надеемся, что в результате конкурса будет достигнут баланс между требованиями городской администрации и возрастающими потребностями культурной столицы в цифровизации городской жизни. Наша компания, являясь лидером рынка не только по числу объектов, но и по разработке и внедрению принципиально новых проектов и решений, не раз объявляла о готовности инвестировать в развитие телеком инфраструктуры Санкт-Петербурга. "Русские Башни" обладают опытом и компетенциями, финансовыми и техническими возможностями. На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже действуют более 200 объектов "Русских Башен", а общий портфель компании на сегодня включает 4300 объектов в 60 регионах России».

Алексей Кириченко