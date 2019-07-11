Тюремный проект обошелся дорого

В Кемерово суд вынес приговор бывшему начальнику регионального УФСИН Константину Антонкину, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями и взятке. За помощь в заключении контракта на разработку проекта строительства тюрьмы стоимостью 60 млн руб. генерал-майор потребовал от подрядчика оформить в его собственность понравившийся земельный участок, возвести на нем коттедж и меблировать его. Общая стоимость подношений составила 10 млн руб. Суд назначил экс-главе УФСИН 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и конфисковал имущество, полученное в качестве взятки.



В Кузбассе в среду огласили приговор экс-руководителю УФСИН по Кемеровской области генерал-майору внутренней службы Константину Антонкину, возглавлявшему тюремное ведомство с 2011 по 2017 год.

События, которые изложены в уголовном деле, произошли еще в 2012 году. Согласно его материалам, глава кузбасского УФСИН гарантировал одной фирме заключение 60-миллионного госконтракта на разработку проектно-сметной документации для строительства СИЗО на 500 мест в городе Белово. Взамен генерал-майор якобы попросил от представителя компании-подрядчика оформить в его собственность земельный участок в Рудничном районе Кемерово, возвести там дом и обставить его мебелью. После того, как предприниматель принял эти условия, Константин Антонкин убедил директора строительного управления УФСИН подписать соглашение именно с указанной организацией. Позже на участке, который облюбовал тюремщик, стал возвышаться добротный двухэтажный каменный коттедж площадью 262 кв. м, на кухне которого был установлен новенький гарнитур. Затраты подрядчика, по оценке силовиков, составили 10 млн руб.

Спустя пять лет информация о взятке попала в ФСБ. Наработанные материалы чекисты передали в Следственный комитет России (СКР), который возбудил в отношении Константина Антонкина уголовное дело. Ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как рассказала “Ъ” официальный представитель кемеровского управления СКР Надежда Ананьева, по ходатайству следствия обвиняемого отстранили от занимаемой должности и взяли под стражу. Чтобы генерал не мог вмешаться в ход расследования, его конвоировали в СИЗО Новосибирска, где он находился вплоть до судебного процесса.

Дело слушалось в Рудничном райсуде Кемерово. Экс-глава УФСИН все обвинения отрицал, называя дело сфабрикованным от начала до конца. В прокуратуре Кузбасса сообщили, что суд назначил Константину Антонкину 8,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В доход государства конфискованы земельный участок и коттедж, полученные тюремщиком в качестве взятки. Помимо этого, бывший руководитель УФСИН должен компенсировать родному ведомству многомиллионный ущерб. В прокуратуре пояснили, что условия гос­контракта на разработку проекта строительства тюрьмы остались невыполненными, госсредства в размере более 44 млн руб. были незаконно потрачены.

Константин Воронов