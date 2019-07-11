Услуга за услугой

Лето продолжается. Специально для путешествующих читателей мы подготовили обзор банковских карт, которые удобно и выгодно использовать в дороге.

Росбанк предлагает своим клиентам карту #МожноВСЁ, с которой можно получать cashback или travel-бонусы на следующее путешествие за покупки с использованием карты как в России, так и за границей. Условия программы являются едиными и не зависят от страны, в которой клиент расплачивался картой. Операции в валюте конвертируются в рубли для расчета размера вознаграждения, которое начисляется ежемесячно. «Travel-бонусами по мере накопления клиент может оплатить полностью или частично свое следующее путешествие, авиа- или ж/д билеты или отели на портале „Росбанк-Тревел“»,— рассказывает заместитель директора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина.

Держатели дебетовой и кредитной карт Tinkoff ALL Airlines получают так называемые мили (по сути — бонусы) за все покупки по картам и могут полностью компенсировать ими стоимость авиабилетов, не доплачивая за топливный сбор. При этом клиент может выбрать билет любой авиакомпании на любом сайте без ограничений по датам и направлениям.

«Тravel-карты пользуются большой популярностью у наших клиентов и занимают значительную долю в портфеле кобрендовых карт. Именно поэтому мы предлагаем любителям путешествий и отдыха карту Visa AlfaTravel. Эта карта позволяет клиентам, оплачивая свои ежедневные покупки, зарабатывать мили, которые выгодно обменивать на билеты»,— говорит директор по развитию партнерских отношений розничного бизнеса Альфа-банка Даниил Поколодный.

Сэкономить на путешествиях позволяет и проект «Спасибо от Сбербанка. Путешествия». Для этого достаточно

стать владельцем карты Сбербанка, зарегистрироваться в программе «Спасибо от Сбербанка» и оплачивать покупки картой, получая бонусы, которые затем можно конвертировать в рубли. Существует возможность оплачивать бонусами только часть стоимости, если на весь билет накопить не удалось. До 15 июля можно оформить классическую или золо-

тую кредитную карту Visa с бесплатным обслуживанием и начислением 10% бонусов СПАСИБО на все операции в ресторанах и кафе по всему миру. Кроме того, Сбербанк предлагает линейку дебетовых и кредитных карт «Аэрофлота».

Оформив в Газпромбанке Карту путешественника, можно накапливать мили и оплачивать ими авиабилеты, отели и ж/д билеты на Travel-портале банка. Мили начисляются в размере до 5% от стоимости совершенных по карте покупок и до 11% при оплате на Travel-портале. В случае нехватки миль при оплате на портале банк дает возможность доплатить рублями со счета банковской карты.

Райффайзенбанк предлагает путешественникам дебетовую карту Buy & Fly и кредитную Travel Rewards. По карте Travel Rewards можно накопить мили Travel Miles, а затем с помощью накопленных миль на сайте iGlobe.ru забронировать билеты в более чем 380 авиакомпаниях мира, забронировать проживание в отеле (более 200 тыс. отелей по всему миру), арендовать автомобиль, заказать трансфер, заказать билет на поезда по всей России.

Карта Travel банка «Открытие» за каждые полные 100 руб. с любой покупки начисляет на бонусный счет до 4 руб. Потратить накопленные рубли можно на билеты любых авиакомпаний, железнодорожные билеты любых направлений или бронирование отеля на travel.open.ru.

В Промсвязьбанке также есть предложение для путешественников — по кредитной и дебетовой Картам мира без границ начисляются мили за покупки, которыми можно оплатить до 100% стоимости билетов или тура. Возврат средств возможен в следующих категориях: оплата авиабилетов, бронирование отеля, билеты на поезд, аренда автомобиля, покупка готового

тура или оплата круиза.

При оплате картой банка «Русский стандарт» отелей, авиа и ж/д билетов на туристическом портале travel.rsb.ru клиент получает cashback до 6% по картам с подключенной программой лояльности RS Cashback или баллы Travel до 10% по картам с подключенной программой лояльности Travel. Также до конца этого лета при оплате кредитной картой банка в сервисе бронирования Ostrovok предоставляется рассрочка на 6 месяцев. Например, при оплате тура картой банка «Русский стандарт» на сайте туроператора Anex tour, можно до конца лета получить рассрочку на три месяца.

Практически все скидочные карты всех банков обеспечивают льготное или бесплатное обслуживание в бизнес-залах аэропортов мира, включая и Россию. Бесплатной страховкой путешествующих давно никого не удивить, но размером покрытия до $100 тыс. пока еще можно.

Конвертация валюты — также один из главных вопросов в поездке за границу.

Марина Кочетова