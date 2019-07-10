ИСК Уфы подготовит к застройке квартал у ТК «Черниковский»

Администрация Уфы разрешила АО «Специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет Уфы» (бывшее МУП ИСК) размежевать и сделать проект планировки 13,1 га городских земель в микрорайоне Черниковка. Застройщик должен подготовить под строительство квартал, ограниченный улицами Первомайской, Гончарова, Черниковской и Свободы, примыкающий к ТЦ «Черниковский». Проекты должны быть сданы в Главархитектуру в течение 18 месяцев.

В 2016 году часть этой территории была расселена: постановление мэрии предусматривало снос многоквартирных домов №13 и 19 на улице 40 лет Октября. Еще три дома на этой улице и пять домов на улице Черниковской признавались построенными с нарушением градостроительного регламента.

Ирина Самойлова