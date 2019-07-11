Уже несколько лет российская банковская система работает в условиях прессинга и ограничений, ожидая все новых санкций. Угроза отключения России от SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей) и риски остановки работы крупнейших глобальных операторов, Visa и MasterCard, сделали создание собственной платежной системы вопросом национальной безопасности.

Национальная система платежных карт (НСПК) начала действовать в 2014 году и за это время прошла путь от эмитента «карточки для пенсионеров» до глобального оператора, который в то же время гарантирует надежное движение платежей внутри страны. Ключевая задача НСПК, говорят в компании, обеспечить бесперебойную и безопасную обработку внутрироссийских операций по картам международных платежных систем и картам «Мир». Важно отметить, что антироссийские санкции на НСПК не распространяются.

Выпущено уже более 59,4 млн карт «Мир» — это более 20% российского рынка банковских карт (на июнь 2018 года их было 39 млн). В ближайшее время в компании рассчитывают занять до 30% рынка. Представители банков уверены, что такая стратегия компании значительно увеличит популярность карт «Мир». «Совкомбанк предоставляет карты национальной платежной системы „Мир“, средний ежемесячный прирост оформления таких карт в 2019 году составляет 4%. Безусловно, выход на международные рынки будет способствовать популяризации карт, увеличению оборота и их дальнейшему продвижению»,— говорит заместитель председателя правления Совкомбанка Алексей Панферов.

В конце апреля принимать карту Мир начал турецкий Isbank, это — 6500 банкоматов, 10 000 онлайн-магазинов и более 400 000 ТСП. По данным Росстата, в прошлом году россияне совершили 5,7 млн поездок в Турцию. Глава НСПК Владимир Комлев тогда сообщил журналистам, что к концу текущего года «Мир» начнут принимать в 12 зарубежных банках.

До конца года планируется обеспечить максимально широкий прием карт «Мир» в странах ЕАЭС — Казахстане и Белоруссии (российские национальные карты сейчас принимаются там только в сети банкоматов ВТБ), в Узбекистане и Таджикистане. Уже сейчас держатели карт «Мир» могут получать наличные денежные средства и выполнять другие операции в банкоматах участников национальной платежной системы Армении ArCa, расплачиваться в магазинах, кафе и т. п. Российские карты также принимаются в Киргизии. Крупнейшие банки республики — участники национальной платежной системы «Элкарт» уже подключили свои банкоматы и завершают подключение POS-терминалов для приема карт «Мир». Ведется работа с рядом других стран, в том числе с Таиландом, Вьетнамом и Болгарией.

Директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин рассказывает: «За последние полгода объем выдачи карт НСПК вырос в несколько десятков раз за счет сегмента пенсионеров и карты „Мудрость“, на которую можно получать пенсию и дополнительный доход в виде процента на остаток. Сегодня клиенты все чаще выбирают карты „Мир“ из-за выгодной программы лояльности и повышенного кэшбэка за покупки. Также многие клиенты теперь получают свои зарплаты и пенсии на карты „Мир“ и пользуются ею на постоянной основе, так как все базовые потребности она покрывает. С выходом системы на международные рынки клиенты получат возможность пользоваться своими картами в путешествиях по этим странам, что, несомненно, увеличит их популярность».

Востребованности карт «Мир» будет способствовать не только их прием за рубежом, но и возможность пользования нефинансовыми сервисами (карта жителя региона, кампусные карты, оплата проезда в транспорте бесконтактной картой и т. п.). Рост интереса к карте обеспечат и программа лояльности, интересные продукты, создаваемые вместе с банками-партнерами и др.

Мария Григорьева