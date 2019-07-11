Новикомбанк занял гражданскую позицию

Менее чем за два месяца Новикомбанк заключил соглашения об организации финансирования и кредитовании на 155 млрд руб. Практически все контракты нацелены на поддержку проектов диверсификации предприятий госкорпорации «Ростех» и на производство высокотехнологичной продукции. Развитие гражданского сектора также является одной из главных задач «Ростеха», реализуемой при активном участии Новикомбанка.

Интеграция проектов

Международные форумы, которые прошли с начала лета в крупнейших городах России, помимо того что собирали рекордное количество участников, имели важную общую тему для обсуждения — диверсификация. О ней говорилось и на Петербургском международном экономическом форуме, и в подмосковной Кубинке на форуме «Армия-2019», и на промышленной выставке «ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге.

Задача известна: к 2025 году довести долю выпуска гражданской продукции на российских предприятиях ОПК до 30% от общего объема производства, к 2030 году — до 50%. Крупнейший участник этой беспрецедентной для страны программы диверсификации производства — госкорпорация «Ростех», объединяющая 700 предприятий.

Совместно с «Ростехом» и институтами развития Новикомбанк ведет активную работу по интеграции проектов диверсификации в национальные проекты. На круглом столе Новикомбанка, состоявшемся в конце июня в рамках деловой программы форума «Армия-2019», представители банковского сообщества, промышленных компаний и др. обсуждали возможности использования инструментов поддержки программ диверсификации производства. Интересы «Ростеха» представлял Максим Выборных, заместитель главы «Ростеха» по конверсии. «Диверсификация предприятий ОПК — это национальный проект, который мы должны выполнить максимально эффективно»,— подчеркнул Максим Выборных.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов анонсировал масштабную «перестройку» деятельности корпорации, в результате которой доля гражданской продукции в выручке корпорации достигнет 50% к 2025 году. По итогам 2018 года доля гражданской продукции «Ростеха» уже достигла 30%. «Новикомбанк — 100-процентная дочерняя структура госкорпорации "Ростех" и потому максимально интегрирован в важнейшие задачи корпорации,— поясняет председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.— Уже в 2018 году Новикомбанк получил огромное количество запросов от предприятий "Ростеха" на финансирование программ по диверсификации, и мы рады отметить, что наша продуктовая линейка полностью адаптирована под эти потребности. Только в прошлом году банк профинансировал 35 гражданских проектов на сумму более 126 млрд руб.! Это произошло благодаря тому, что Новикомбанк, с одной стороны, максимально интегрирован в финансово-хозяйственную деятельность госкорпорации, а с другой — является уникальным центром компетенций в этой сфере».

Среди наиболее заметных проектов диверсификации, которые финансировал Новикомбанк, можно отметить установку инспекционно-досмотровых комплексов, которые использовались в том числе для ЧМ-2018 по футболу, проект по созданию нового отечественного автомобиля представительского класса «Кортеж», строительство перинатальных центров, а также центров паллиативной медицины, производство медицинского холодильного оборудования. Проекты по разработке средств защиты фискальных данных, комплексов обработки бюллетеней на выборах, по изготовлению перспективных радиоэлектронных модулей также реализованы при участии банка. В сфере «Жилье и городская среда» Новикомбанк финансирует проекты «Умный город» и «Энергосервис».

Премиальные клиенты

Новикомбанк выступает не только в роли финансового партнера, который готов разработать индивидуальные решения под конкретные запросы клиентов. Банк использует все доступные ресурсы для того, чтобы способствовать снижению нагрузки на предприятия в период их трансформации. Для этого нужны системные решения на уровне законодательства, считает Елена Георгиева. «Мы активно взаимодействуем с ЦБ РФ, Ассоциацией банков России в целях смягчения регуляторных требований и предоставления льгот предприятиям»,— говорит госпожа Георгиева. Она подчеркивает, что очень важно учитывать специфику предприятий для корректировки регуляторных требований. «Промышленные предприятия — это премиальные клиенты для банков, потому что их финансирование связано с минимальным риском,— объясняет Елена Георгиева.— Более того, если банк глубоко вовлечен в работу с этой отраслью, то это позволяет дополнительно ограничить процентный риск и риск ликвидности». Если регуляторные требования будут смягчены, это напрямую отразится на стоимости ресурсов как для банков, так и для заемщиков. Новикомбанк находится в постоянном диалоге с профильными министерствами, Союзом машиностроителей России и институтами развития для того, чтобы выработать максимально эффективные алгоритмы финансирования диверсификации.

Эффективный инструментарий

В ходе круглого стола «Диверсификация предприятий ОПК — вызов времени и осознанная необходимость» заместитель председателя правления Новикомбанка Игорь Дубоносов рассказал об эффективных финансовых решениях, способствующих снижению долговой нагрузки, и о других инструментах поддержки высокотехнологичных предприятий.

Как отметил Игорь Дубоносов, есть несколько возможных алгоритмов реализации проектов диверсификации. В частности, создание новых производств, приобретение предприятий по производству гражданской продукции, кооперация с естественными монополиями. Для каждого из алгоритмов Новикомбанк предлагает оптимальные по доступности, стоимости и срочности инструменты финансирования.

Среди приоритетных отраслей экономики, которые поддерживает банк, Игорь Дубоносов отметил отрасли, перечисленные в майских указах президента РФ: медицина, транспорт и ТЭК. «Перечень первоочередных национальных проектов и есть тот приоритет, который для нас крайне важен. Мы стараемся ему соответствовать. Приоритетные отрасли заданы, но это не значит, что если мы видим спрос в иных отраслях экономики, то не будем поддерживать проекты по диверсификации этих отраслей»,— сказал он.

«В этом процессе необходима максимальная синергия всех участников,— отметил Игорь Дубоносов.— Ведь сложность финансирования проектов состоит в том, что у предприятий отсутствуют подтвержденные источники погашения долга и при этом отмечается высокая чувствительность к стоимости финансовой поддержки». Для решения этой проблемы нужно разрабатывать новые инструменты господдержки и формы финансирования проектов диверсификации.

Кроме того, для достижения максимального эффекта стоит рассмотреть вопрос о формировании единого информационного пространства в рамках взаимодействия «Ростеха», Новикомбанка и инициаторов проектов диверсификации, в котором должна быть консолидирована вся информация, начиная с самой ранней стадии реализации (идеи) и разработки типовых алгоритмов финансирования проектов диверсификации в зависимости от их профиля, учитывая требования институтов развития («ВЭБ.РФ», Корпорации МСП, ФРП), резюмировал господин Дубоносов.

Надежный партнер

Одно из важнейших условий реализации программы диверсификации — господдержка. При этом текущие рейтинги Новикомбанка полностью соответствуют всем требованиям по включению кредитной организации в перечень уполномоченных банков для реализации различных мер поддержки. В мае международное агентство Moody`s Investors Service повысило рейтинги Новикомбанка: в частности, долгосрочные рейтинги депозитов — до уровня «Ba3», базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности — до «b2». Чуть раньше о повышении рейтингов Новикомбанка сообщило агентство «Эксперт РА». Рейтинг кредитоспособности банка был повышен до уровня «ruА-». Также у Новикомбанка есть высокий рейтинг «А» со стабильным прогнозом от российского агентства АКРА, присвоенный осенью 2018 года.

Имея независимые оценки надежности, Новикомбанк активно использует все доступные сегодня инструменты господдержки для того, чтобы предложить предприятиям оптимальные продукты для выполнения задачи по наращиванию гражданской продукции. В частности, Новикомбанк подписал соглашение с ВЭБ РФ в рамках «Фабрики проектного финансирования», соглашение с РЭЦ по программам поддержки экспорта, соглашение с Корпорацией МСП в рамках программ кредитования субъектов МСП, соглашение с ФРП по реализации сопровождения льготных займов и соглашение с Фондом развития моногородов при реализации инвестиционных проектов монопрофильных муниципальных образований.

Набор финансовых инструментов, которыми располагает Новикомбанк, позволяет ему стабильно наращивать кредитный портфель. Активное участие банка в важнейших мероприятиях, проводимых в стране, способствует заключению многомиллиардных сделок. Например, общая сумма только денежных соглашений, подписанных Новикомбанком на ПМЭФ-2019, превысила 50 млрд руб. На форуме «Армия-2019» банк подписал контракты о финансировании высокотехнологичных предприятий на сумму более 80 млрд руб. На ИННОПРОМе объем соглашений банка достиг 24 млрд руб.

«Новикомбанку помогает его особый статус: вот уже 25 лет он обеспечивает финансирование предприятий и лучше всех понимает особенности деятельности компаний, технологии процессов и потребности в финансовых инструментах,— отмечает Елена Георгиева.— Именно поэтому мы знаем, что задача банка в том, чтобы предложить такие финансовые решения, которые учитывают все нюансы, начиная с возможности долговой нагрузки предприятия и заканчивая тем, какой банковский продукт максимально соответствует его потребностям в данный момент».

Имея репутацию надежного партнера, Новикомбанк активно финансирует высокотехнологичные предприятия — за 2018 год его кредитный портфель вырос на 51%, до 248 млрд руб. При этом банк демонстрирует отличные финансовые показатели. По итогам 2018 года чистая прибыль Новикомбанка по МСФО составила 18,4 млрд руб.— это один из лучших результатов среди сопоставимых по размеру банков.

Ольга Иванова