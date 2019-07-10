Главные новости к утру 10 июля

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2014 году глава США Барак Обама не выполнил свои обещания, которые дал во время телефонного разговора, состоявшегося перед Майданом на Украине. Господин Путин также считает, что Россия неизбежно сблизится с Украиной, и страны смогут построить союзнические отношения.

«Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить льготы по НДПИ для создания проекта по доставке через Северный Ледовитый океан нефти в Европу и Азию. Во сколько это обойдется бюджету, неизвестно.

Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов» решили приехать в Москву. Парламентарии считают, что это принесет Грузии добро на фоне обострения отношений. О готовности Москвы к улучшению отношений.

Басманный суд Москвы арестовал €121,7 млн, находящихся на счетах бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Его подозревают в организации преступного сообщества и махинациях на сумму 4 млрд руб.

За последние десять лет Россия продала Венесуэле вооружения на $9 млрд, подсчитал глава Южного командования ВС США адмирал Крейг Фоллер. По его словам, в этой латиноамериканской стране до сих пор находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.

О предстоящих 10 июля событиях читайте в анонсе “Ъ”.