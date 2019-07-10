Американский генерал оценил объем продажи оружия из России в Венесуэлу в $9 млрд

За последние 10 лет Россия продала Венесуэле вооружения на $9 млрд, подсчитал глава Южного командования ВС США адмирал Крейг Фоллер. «С 2009 года Россия продала Венесуэле вооружений почти на $9 млрд, в том числе боевые самолеты, танки и зенитно-ракетные комплексы»,— сказал господин Фоллер в своем выступлении перед членами Сената США (цитата по ТАСС).

По его словам в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.

Господин Фоллер считает, что Москва своими действиями в Латинской Америке «демонстрирует силу» Вашингтону. «Развертывание Россией двух стратегических бомбардировщиков в Западном полушарии в прошлом году и недавняя отправка фрегата "Адмирал Горшков" предназначены для демонстрации силы Соединенным Штатам»,— сказал адмирал.

Напомним, 99 российских военных во главе с начальником Главного штаба сухопутных войск Василием Тонкошкуровым на Ан-124 и пассажирском Ил-62 прибыли в Каракас весной 2019 года.

В конце июня российские военнослужащие покинули страну. Российское посольство в Каракасе утверждало, что российские специалисты выполняли «лишь контракты по обслуживанию, которые не несут в себе элементов дестабилизации ситуации».

В интервью газете Financial Times президент России Владимир Путин утверждал, что «много раз» говорил западным партнером об отсутствии российских войск в Венесуэле. Он отмечал, что там находятся специалисты и инструкторы из РФ.

О производстве российских автоматов в Венесуэле читайте в публикации “Ъ” «Концерн "Калашников" встал на путь локализации».