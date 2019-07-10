Грузинские депутаты решили приехать в Москву

Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов» приедут в Москву. О том, что партия отменила свое решение не приезжать в Москву после выступления российского депутата Сергея Гаврилова, сообщила в Facebook лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили.

«Не скрою, эти дни были очень напряженными. Мы трудились с нашей стороны с целью урегулирования ситуации, и я довольна, что наш труд имеет первый результат. Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву»,— сообщила госпожа Инашвили.

По ее мнению, поездка в Москву принесет Грузии добро.

Депутаты также должны были принять участие в форуме «Развитие парламентаризма», но отменили свое решение после того, как в Грузии выступление российского депутата Сергея Гаврилова вызвало протест. В Тбилиси начались массовые митинги, президент России Владимир Путин приостановил прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

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Государственная дума предложила российскому правительству ввести санкции в отношении Грузии. Однако господин Путин не поддержал этого решения.

О возможных последствиях введения санкций читайте в материале “Ъ” «От Грузии закрывают российский рынок».