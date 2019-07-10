Главные анонсы 10 июля

Президент России Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам. В обсуждении примут участие первый заместитель председателя правительства Антон Силуанов, министр экономики Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Владимир Путин также примет участие в церемонии подписания соглашений между правительством и крупнейшими организациями с госучастием о развитии высокотехнологичных направлений. Ожидается, что будут присутствовать вице-премьеры Максим Акимов и Юрий Борисов, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, председатель правления Сбербанка Герман Греф, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, глава госкорпораций «Ростех» и «Росатом» Сергей Чемезов и Анатолий Чубайс.

В Совете федерации состоится правительственный час с участием Антона Силуанова, первого вице-премьера и главы Минфина РФ. Он расскажет о реализации плана правительства по достижению национальных целей в области экономики. Члены Совета федерации также заслушают доклад главы Счетной палаты Алексея Кудрина и рассмотрят изменения в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Напомним, расходная часть бюджета 2019 года увеличится на 256,5 млрд руб. Как скорректированы параметры госказны

Состоится пленарное заседание Госдумы. В его повестке — правительственный час с участием министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Тема: «О развитии детского здравоохранения и создании современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"». Напомним, только 7% россиян понимают, что представляют собой национальные проекты, и лишь 6% опрошенных отмечают успехи государства в реализации целей нацпроектов. Подробнее

В Москве пройдут переговоры председателя правительства России Дмитрия Медведева с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Также премьер Узбекистана и вице-премьер РФ Максим Акимов посетят Центр управления регионом в Подмосковье, Федеральную налоговую службу и офис Mail.ru Group. Господин Арипов и вице-премьер РФ Ольга Голодец откроют после реставрации павильон «Узбекская ССР» на ВДНХ.

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В Чернобыле будет принят в эксплуатацию новый безопасный саркофаг, возведенный над разрушенным в 1986 году в результате взрыва четвертым энергоблоком станции. Его строительство началось в апреле 2012 года. На церемонии будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Что происходит в зоне отчуждения