«Ведомости»: «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» попросили льготы для освоения Севморпути

Нефтяные компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить льготы для создания проекта по доставке через Северный Ледовитый океан нефть в Европу и Азию. Об обращении сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Льготы нужны, чтобы компании могли создать единый арктический кластер из четырех месторождений (Тагульского, Сузунского, Лодочного и Пайяхского), связать их нефтепроводом и отправлять до 100 млн т нефти в год по Северному морскому пути. Задачу сделать к 2025 году Севморпуть «глобальной конкурентной транзитной артерией» ставил господин Путин во время послания Федеральному собранию.

Источники газеты утверждают, что господин Путин одобрил поддержку совместного проекта двух нефтяных компаний и поручил «проработать механизмы». При этом совместное предприятие еще не создано.

По информации «Ведомостей», льготы для проекта будут касаться НДПИ. Во сколько это обойдется бюджету, пока не известно. Опрошенные газетой аналитики отказались подсчитывать эту сумму.

Ранее РБК сообщил, что бывший президент «Роснефти» владелец «Нефтегазхолдинга» Эдуард Худайнатов попросил о новых мерах господдержки для своего проекта по добыче нефти в Арктике — Пайяхского месторождения.

Подробнее о совместном проекте «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» — в публикации “Ъ”.