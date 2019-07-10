Пермский стартап создал программу для контроля за наполняемостью полок супермаркетов

Пермский разработчик софта Macroscop (ООО «Сателлит Инновация») опубликовал программный модуль определения наполненности витрин и полок, способный заменить дежурного мерчандайзера в магазине. Как сообщает пресс-служба губернатора, внедрение данного модуля оптимизирует весь процесс пополнения ассортимента в торговой точке.

Модуль определения наполненности полок представляет собой программу. Пользователь – владелец магазина – в случае опустошения полки или продажи конкретного товара получает тревожное уведомление на свой телефон. Модуль работает в живом режиме, пользователь при этом может видеть процент наполненности полки нужным товаром.

ООО «Сателлит Инновация» разрабатывает интеллектуальное программное обеспечение для систем видеонаблюдения на основе IP-камер. 69, 2% долей принадлежит основателю и гендиректору компании Артему Разумкову, 30, 8% - бизнесмену Александру Коробкову. Выручка в 2017 году – 227 млн руб., чистая прибыль – 117 млн руб.