Укрупнение без объединения

По оценке Высшей школы экономики, реструктуризация сети российских государственных больниц и поликлиник привела к более эффективному использованию их мощностей, однако при этом снизила транспортную доступность медицинской помощи для пациентов — особенно в сельской местности. При этом врачи уже укрупненных медучреждений жалуются на несогласованность своей работы с коллегами чаще, чем те, кого организационная реформа не коснулась.

Укрупнение медучреждений в России не стало стимулом к совместной работе врачей, следует из исследования Высшей школы экономики «Процессы концентрации и интеграции медицинских служб в зарубежном и отечественном здравоохранении: есть ли приращение эффекта?». В ней отмечается, что в 2000–2014 годах (более свежей детальной статистики нет) число медорганизаций в РФ уменьшилось на 60%. При этом число стационаров сократилось более чем вдвое, а амбулаторно-поликлинических учреждений — на 35% (после объединения доля самостоятельных поликлиник составляет 36%). Также в результате реструктуризации средний размер больницы в РФ увеличился с 156 до 225 коек.

Главным позитивным результатом концентрации стал рост эффективности использования мощностей. Средняя длительность курса стационарного лечения в городских больницах сократилась на 23%, а оборот больничной койки вырос в 1,5 раза. Другой позитивный результат — расширение доступа населения к дорогостоящим диагностическим услугам и наиболее дефицитным специалистам поликлиник. Например, в рамках амбулаторного объединения в Москве за 2010–2015 годы время ожидания приема специалистами сократилось в два-три раза, исследования с использованием компьютерных томографов — с 60 до 15 дней, МРТ — с 50 до 16 дней, УЗИ — с 10 до 7 дней.

Однако если за рубежом концентрация медучреждений обычно приводит к усилению командной работы, координации и преемственности медицинской помощи, то в РФ этого не произошло, считают в ВШЭ. Так, 38% врачей как самостоятельных поликлиник, так и поликлиник, входящих в состав объединенных больниц, не согласовывают ни с кем свои клинические решения. 52% врачей самостоятельных поликлиник и 57% врачей поликлиник в составе объединенных больниц не получают или получают крайне редко консультации врачей стационара. В целом врачи объединенных организаций чаще считают, что взаимодействие между отдельными медицинскими службами недостаточно (64% против 51% врачей). В то же время реструктуризация привела к тому, что сейчас на одно муниципальное образование приходится в среднем 1,5 медорганизации, в том числе 1,4 стационара и 3,5 поликлиники. Это значит, предполагают авторы работы, что в большинстве небольших российских городов и районов осталось всего по одному учреждению.

Как следует из другого исследования ВШЭ «Доступность медицинской помощи: Россия в европейском контексте», в первую очередь недоступность медуслуг ощущают жители сельских районов (26% населения). Больше трети из них (35,2%) говорят об отсутствии элементарной медпомощи, каждый четвертый (25,6%) оценивает ее как труднодоступную, каждый десятый — как недостижимую. Если число врачей в РФ на 1 тыс. человек городского населения сопоставимо с показателями Португалии и Норвегии, то для сельского населения оно является наименьшим среди европейских стран.

По-видимому, с учетом этой ситуации нацпроект «Здравоохранение» предполагает до 2021 года строительство 360 новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных сельских амбулаторий, а также обновление более 1,2 тыс. из них, закупку мобильных медкомплексов для населенных пунктов, где проживает менее 100 человек. При этом правительство уже начало пересматривать объем финансирования этих программ в сторону увеличения. Так, в 2019 году ряд регионов получит деньги на закупку и переоборудование сельских медпунктов из резервного фонда правительства сверх плана нацпроекта — сумма дополнительных расходов составит около 100 млн руб.

Анастасия Мануйлова