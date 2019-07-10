Статистика гонит бедность

Саратовские чиновники отмечают снижение уровня бедности населения и рост числа жителей региона с доходом в 20–45 тыс. рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития региона в ответ на данные «РИА Рейтинг» о том, что область заняла 62 место среди регионов России по доходам населения. Данные рейтинга о том, что за чертой бедности живут 16% саратовцев, в правительстве не опровергают, однако уточняют, что этот показатель снизился за последние три года. Эксперты считают, что уровень доходов населения в регионе даже ниже, чем это представлено в аналитическом исследовании.

Министерство экономического развития Саратовской области заявило о снижении уровня бедности в регионе. Об этом говорится в официальном комментарии ведомства на опубликованные «РИА Рейтинг» данные о доходах населения в регионах РФ.Согласно исследованию, область заняла 62 место из 85ти. По данным аналитиков, за чертой бедности живут 16,2% саратовцев (доход до 10 тыс. руб.), за чертой крайней бедности — 2,1% (доход ниже 7 тыс. руб.).

В региональном минэкономразвития не опровергают эти показатели, однако уверяют, что наметилась «устойчивая положительная тенденция» роста благосостояния жителей. Так, по официальным данным, за последние три года численность населения с доходом ниже прожиточного минимума снизилась в процентном соотношении к общей численности населения на 1,3 процентных пункта (с 17,4 до 16,1%). Также сократилось количество граждан, доход которых был ниже 10 тыс. руб. (с 5,3 до 2,1%; на 3,2 пункта). Доля населения с доходом от 20 до 45 тыс. руб. выросла. По данным Саратовстата, их число выросло на 2% и сейчас составляет 35% жителей. «Если в 2016 году их численность составляла 810,5 тыс. человек, то в 2018 году — 868,1 тыс. человек, то есть прирост составил 57,6 тыс. человек»,— подытожили в ведомстве.

В министерстве отмечают, что и «расслоение населения по доходам» снижается. За последние три года средняя заработная плата в регионе, по данным министерства, выросла на 19%. Так, в марте этого года она составила 28,42 тыс. руб., увеличившись по сравнению с апрелем 2018 года на 7,8%, сообщает Саратовстат.

«Губернатором области поставлена задача по ускоренному росту заработной платы к 2024 году до уровня средней по ПФО (31,08 тыс. руб. — „Ъ“). С этой целью реализуется соответствующая областная „дорожная карта“»,— подытожили в министерстве экономразвития ­региона.

Схожая с саратовской ситуация в Волгоградской и Пензенской областях, занявших 61 и 63 места в рейтинге соответственно. В Волгоградской области за чертой бедности живут 13,9% населения, в крайней бедности — 1,5%. В Пензенской области — 13,5% в бедности, 1,4% — в крайней бедности.

Мнения саратовских депутатов и общественников относительно изменения уровня бедности в регионе разошлись. Так, коммунист Николай Бондаренко считает, что министерство даже приукрасило реальность. «Ситуация намного более печальная. Видно, что Саратов находится на самых плохих позициях и по уровню здравоохранения, и по качеству жизни, и по реальным доходам»,— отметил он. Позиция министерства экономического развития региона призвана «скрыть пугающую картину, которая сложилась в регионе».

С ним не согласен единоросс Алексей Антонов, считающий, что ситуация в регионе не критическая. По его словам, региональная власть и депутатский корпус принимают все необходимые меры для того, чтобы ситуация с доходами населения в регионе улучшилась. «У нас не лучше, но и не хуже, чем в других аналогичных регионах, скажем, Приволжского федерального округа,— уточнил он.— Что касается исследования, то любой рейтинг — это не формула, не истина в последней инстанции, это мнение. И оно принадлежит людям, которые, в том числе, могут ошибаться».

Председатель комиссии по предпринимательству Общественной палаты Саратовской области Михаил Волков считает, что, несмотря на заявления чиновников, реальный уровень бедности в регионе растет. «У меня есть информация от большого числа предпринимателей. Они говорят, что главная проблема их бизнеса — это низкая покупательная способность. Это мы видим на примере закрытия огромного числа предприятий, в том числе сети продуктовых магазинов „Семейный“ (региональный ритейлер сократил число торговых точек. — „Ъ“). Она была крупным игроком на продовольственном рынке. Причем если раньше низкая покупательная способность населения отражалась на дорогостоящих товарах и предметах роскоши, то сейчас она отражается на продуктах питания, а это последнее, на чем люди экономят»,— отмечает господин Волков.

Марина Ковалева, Виктория Пищула