Справороссу приготовили донос

Член совета астраханского регионального отделения «Справедливой России» (СР) Галина Морозова предложила председателю партии Сергею Миронову рассмотреть вопрос об исключении из партии руководителя местного отделения СР Олега Шеина. По ее словам, из-за его действий снижается популярность партии, а сам господин Шеин не является «командным игроком». Госпожа Морозова, как и Олег Шеин, выдвинула свою кандидатуру на выборы губернатора Астраханской области. Господин Шеин не считает заявление Галины Морозовой достойным внимания.

Выдвинувшая свою кандидатуру на выборы губернатора Астраханской области член совета регионального отделения «Справедливой России» Галина Морозова просит председателя партии Сергея Миронова рассмотреть вопрос об исключении из СР депутата Государственной думы Олега Шеина. Господин Шеин возглавляет астраханское отделение «Справедливой России» и претендует на кресло главы региона. Госпожа Морозова считает, что деятельность руководителя реготделения снижает популярность партии в регионе.

Как указано в письме, которое Галина Морозова направила на имя Сергея Миронова, в региональном отделении сложилось «критическое положение» из-за «амбициозного руководства» Олега Шеина. В частности, госпожа Морозова, являющаяся помощницей господина Шеина в госдуме, отмечает, что руководитель регионального отделения «распоряжается» вакансиями помощников депутатов на платной основе и ни один парламентарий не может привлечь помощника на платной основе. Также она отмечает, что без согласия руководителя реготделения депутаты не могут пользоваться депутатским фондом на территории своего округа. Госпожа Морозова обвиняет Олега Шеина в том, что он не поддержал ее инициативу по привлечению новых кандидатов для выдвижения по одномандатным округам и не является «командным игроком», что, по ее мнению, показала губернаторская кампания.

«Исключительно по его вине партия „Справедливая Россия“ не выдвинула своего представителя для участия в выборах. Звучали предложения об участии в выборах с другим кандидатом. Ни одного протокола не оформлено»,— пишет Галина ­Морозова.

Ранее госпожа Морозова уже жаловалась Сергею Миронову на Олега Шеина. После того, как президиум центрального совета партии отклонил его кандидатуру, на конференции регионального отделения она предложила себя в качестве кандидата от партии на губернаторский пост, но «понимания по этому вопросу не нашла». Тогда она обвинила однопартийца в нежелании обсуждать ее возможную кандидатуру.

Напомним, 27 июня президиум центрального совета «Справедливой России» не согласовал выдвижение Олега Шеина для участия в губернаторской гонке. На заседании присутствовали 14 из 25 членов президиума, в поддержку выдвижения господина Шеина высказались четыре человека, один человек проголосовал против, девять воздержались. Сергей Миронов не принимал участия в заседании. Члены президиума свою позицию не объясняли, других претендентов от региона не было.

Несмотря на позицию президиума центрального совета, 30 июня астраханское реготделение СР провело конференцию, на которой было принято решение о выдвижении господина Шеина на губернаторские выборы. На следующий день он подал документы в региональную избирательную комиссию как самовыдвиженец.

Галина Морозова тоже намерена участвовать в выборах губернатора Астраханской области и подала документы в избирком как самовыдвиженец. Всего в выборах планируют участвовать 16 человек, из которых 12 человек идут самовыдвижением, а том числе врио губернатора области Игорь Бабушкин.

Олег Шеин сказал „Ъ“, что не видит никакого конфликта внутри реготделения «Справедливой России». «Человек тоже решил пойти самовыдвиженцем, ну, и хорошо»,— отметил он. Господин Шеин пояснил, что не общался на эту тему с Галиной Морозовой, так как у него «много практической работы, чтобы не заниматься именно ей». При этом Олег Шеин сказал „Ъ“, что не видит в поведении госпожи Морозовой «конспирологии». «Она выдвигалась и в президенты РФ, и в сити-менеджеры. Думаю, это просто сложная психологическая ситуация, нервный срыв»,— пояснил он. При этом господин Шеин признал, что кандидатура Галины Морозовой рассматривалась конференцией реготделения для выдвижения на выборы. «Она сказала, что считает правильным тоже баллотироваться, я поставил вопрос, кто еще разделяет такую точку зрения, среди делегатов не нашлось ни одного человека. Говорить, что были разногласия, требующие более глубокого диалога, было бы неправильно»,— отметил Олег Шеин.

В «Справедливой России» до конца дня не прокомментировали обращение Галины Морозовой. Ранее эксперты „Ъ“ отмечали, что Олег Шеин — наиболее яркий представитель астраханской политики и в случае его участия в губернаторских выборах высока вероятность второго ­тура.

Политолог Михаил Виноградов из фонда «Петербургская политика» считает, что письмо похоже на попытку партии самостоятельно сформировать причину, по которой Олег Шеин не попадет на выборы. «Пока доминируют ожидания, что Олега Шеина не зарегистрируют, и предпринимаются попытки иметь в арсенале целое поле интерпретаций этого — от „сам не захотел“ до „все поссорились“ и „режим не допустил“»,— считает господин Виноградов. Политолог Андрей Серенко считает, что начался процесс «мягкого развода» СР с председателем астраханского реготделения. «Думаю, что Олег Шеин уйдет из партии после 8 сентября и в „Справедливой России“ есть люди, которые активно этому содействуют. Вполне возможно, что это личная инициатива госпожи Морозовой и группы, которая тяготится особым статусом лидера реготделения в астраханской политике вообще и попытается подвинуть его»,— отмечает господин Шеин. По мнению господина Серенко, вина за то, что СР не выдвинула кандидата на астраханские выборы, лежит на руководстве партии, которая, не поддержав господина Шеина, выразила ему недоверие. «Теперь единственное, что его держит в „Справедливой России“ — отсутствие запасного аэродрома»,— считает ­политолог.

Сергей Петунин