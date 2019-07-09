ТАСС сообщило о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России по хоккею

Алексей Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею, сменив на этом посту Илью Воробьева, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Господин Кудашов входит в тренерский штаб сборной с апреля 2018 года.

«Тренерский штаб продолжит работу в том же составе. В целях улучшения работы штаба принято решение, что Кудашов будет главным тренером сборной России. Воробьев останется в тренерском штабе команды»,— цитирует слова источника агентство.

Действующий главный тренер Илья Воробьев возглавил сборную в апреле 2018 года. Под его руководством сборная России завоевала бронзу на чемпионате мира 2019 года, прошедшем в Словакии.

Ранее бывший хоккеист Алексей Кудашов работал главным тренером в подмосковном «Атланте» (2013–2015) и в ярославском «Локомотиве» (2015–2017). Сейчас господин Кудашов входит в тренерский штаб петербургского клуба СКА, который возглавляет господин Воробьев.

По итогам выступления сборной России на чемпионате мира в Словакии, на котором команда завоевала лишь бронзу, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявлял о том, что Алексей Воробьев продолжит работу с российской командой.

О выступлении сборной в Братиславе читайте в материале “Ъ” «Медаль не по достоинству».