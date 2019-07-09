Против руководства канала NewsOne заведено дело о финансировании терроризма

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил об открытии нового уголовного производства в рамках дела против украинского телеканала NewsOne. Дело зарегистрировано по статье «финансирование терроризма».

«Усматривается вероятность финансирования терроризма, потому что по данным, которые были добыты Службой безопасности Украины и Генпрокуратурой Украины, должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, который обслуживает государственный оборонный заказ,— одни и те же люди»,— заявил господин Луценко в ходе сегодняшнего брифинга (цитата по УНИАН).

По его словам, речь идет о банке, работающем с оборонными заказами. «Российский банк, имеющий статус уполномоченного на оборонный заказ России, а следовательно — на ведение агрессивной войны»,— уточнил он. Ранее, напомним, в Генпрокуратуре заявляли о связи владельцев NewsOne с Промсвязьбанком. Владелец телеканала, депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Тарас Козак назвал заявление о связи телеканала с российским Промсвязьбанком «циничной ложью» и «юридической ерундой».

Кроме того, в основное дело о государственной измене также добавлен новый эпизод о подготовке телемоста с каналом «Россия 1», квалифицированный как подготовка к госизмене. Как отметил господин Луценко, тот факт, что телемост в итоге был отменен, никак не повлияет на уголовное производство. Ранее Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку NewsOne.

Телемост планировали провести 12 июля, но из-за «угроз физической расправы в отношении журналистов» руководство NewsOne отказалось от этой идеи.

NewsOne входит в недавно созданный медиахолдинг «Новости», владельцем которого числится депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Тарас Козак. По слухам, собственником телеканала является Виктор Медведчук.

О скандале вокруг украинского телеканала читайте в материале “Ъ” «Между Россией и Украиной рухнул телемост».