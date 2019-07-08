Генпрокуратура Украины заявила о связи владельцев NewsOne с Промсвязьбанком

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ведомство получило информацию о связи телеканала NewsOne с российским Промсвязьбанком. Владельцем организации якобы является кипрская компания, один из руководителей которой — соучредитель другой кипрской компании—совладельца Промсвязьбанка. На сайте NewsOne говорится, что конечным бенефициаром является депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Тарас Козак.

«Следовательно, через одного человека российский банк, который проводит финансирование, в том числе войны против Украины, с другой — он же является бенефициаром украинского телеканала NewsOne. С моей точки зрения, это достаточная информация для того, чтобы СНБО применил санкции к этому телеканалу»,— сказал господин Луценко на брифинге (цитата по телеканалу «Прямой»).

Напомним, ранее украинская Генпрокуратура возбудила дело о покушении на госизмену из-за подготовки каналом NewsOne двухчасового телемоста с «Россией 1», который должен был состояться 12 июля. Мероприятие вызвало протест среди украинских деятелей. Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение провести телемост предвыборным дешевым, но опасным пиаром, направленным на разделение украинцев. NewsOne отказался от своих планов из-за опасений за безопасность журналистов. ВГТРК позднее предложила перенести обсуждение в московскую студию.