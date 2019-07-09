В Великобритании разгорелся скандал из-за запрета фотографировать Меган Маркл

На турнире Уимблдон посетителям запретили фотографировать посетившую его герцогиню Сассекскую (до замужества с принцем Гарри — Меган Маркл), так как она находится там «в качестве частного лица». Это вызвало возмущение в Великобритании, где многие и без того критически настроены по отношению к Меган Маркл.

Скандал разгорелся после того, как охранник герцогини предупредил сидевшую неподалеку от нее зрительницу, что фотографировать ее нельзя. Притом что сама зрительница, оказавшаяся известным консультантом по связям с общественностью Салли Джонс, говорит, что фотографировать она собиралась исключительно то, что происходит на корте.

Госпожа Джонс написала колонку в The Daily Telegraph, в которой заявила: «Требования о все большей конфиденциальности команды герцогини Сассекской отталкивают даже таких преданных монархистов, как я».

Госпожа Джонс указала на то, что принц Гарри и его супруга требуют повышенной конфиденциальности, когда им это удобно, в то время как в их резиденции Фрогмор-хаус идет очень дорогой ремонт на деньги налогоплательщиков. Она также заявила о том, что такое поведение прямо противоречит практике, принятой в королевской семье: «Большая часть королевской семьи в широком смысле, появляясь на публике, неважно в публичном или частном качестве, не удивляется и не оскорбляется тем, что на нее смотрят и фотографируют люди, в основном симпатизирующие ей».

Известный британский журналист Пирс Морган, сейчас работающий в США, также критически отозвался о ситуации, заявив, что герцог и герцогиня Сассекские не частные лица и что такое поведение лицемерно. «Если хотите быть частным лицом, возвращайтесь в Америку и живите частной жизнью»,— заявил господин Морган. Меган Маркл не раз критиковали и за требования конфиденциальности, и за выбор одежды, которая нарушает традиции королевской семьи, и за чрезмерные траты.

Яна Рождественская