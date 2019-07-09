В Приморье в оздоровительном лагере отравились почти 70 детей

Следственное управление СКР по Приморскому краю проводит доследственную проверку после того, как 67 детей из детского лагеря «Юный рыбак» в поселке Преображение Лазовского района попали в больницу с диагнозом «острая кишечная инфекция».

Прокуратурой Лазовского района также организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. «В орган предварительного расследования направлены материалы для проведения процессуальной проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным информагентства «Примамедиа», об инфекции стало известно 7 июля, во время проведения Дальневосточного шахматного турнира среди детей, когда появились первые заболевшие. «К нам сразу же прилетела бригада специалистов медицины катастроф, и первых пострадавших отвезли под наблюдение в лазовскую центральную районную больницу. Детям была оказана необходимая помощь. На данный момент 13 ребят уже выписаны»,— цитирует агентство директора лагеря Олега Марковцева.

Всего в лагере отдыхают 164 ребенка.

Алексей Чернышев, Владивосток