Роскачество нашло антибиотики в бургерах в популярных сетевых ресторанах

Роскачество обнаружило следы антибиотиков в бургерах нескольких популярных в России сетевых ресторанах. В сообщении отмечается, что их концентрация оказалась крайне низкой, «что говорит о высоком качестве закупаемого сырья».

Исследование проходило в ресторанах McDonalds, Burger King, KFC, Farш, «Мираторг», Ketch Up, BB&Burgers, Burger Club, «Мясоroob», Black Star Burger и Jerry Wings в трех округах: Центральном (Москва), Южном (Ростов-на-Дону) и Сибирском (Новосибирск).

«Как показали результаты исследования, антибиотики в бургерах действительно присутствовали, однако их количество было весьма незначительным (следовым)»,— говорится в сообщении на сайте Роскачества. Система мониторинга качества добавила, что ни один из производителей, у которых сети ресторанов закупают мясное сырье, не превысил установленные техническим регламентом нормы. Так, в «Биг Маке» (McDonalds, Центральный ФО), «Оригинальном» (Ketch Up) и «Классическом» (BB&Burgers) эксперты лаборатории обнаружили тернидазол, в «Шефбургере» (KFC, Центральный ФО) — энрофлоксацин, а в «Классическом King» («Мясоroob») — офлоксацин. Отмечено, что следы антибиотиков можно было определить лишь при использовании высокочувствительного метода, который доступен не во всех регионах.

Кроме того, эксперты не обнаружили комплексные улучшения (броматы или семикарбазид), запрещенных в странах Евросоюза из-за их канцерогенности, но содержание которых в России пока не нормируется. Однако массовая доля соли во всех бургерах нарушает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об употреблении не более 5 гр соли. Отмечается, что в некоторых бургерах содержится более половины суточной нормы соли.

Эксперты также рассчитали энергетическую ценность бургеров. Самым калорийным бургером оказался Black Star Burger весом 296 г — 748 ккал. Меньше всего калорий — 425 ккал — содержится в «Шефбургере».