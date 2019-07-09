Казанская группа «Унистрой» нашла третью площадку для строительства в Уфе

Мэрия Уфы дала казанской компании «Специализированный застройщик Унистройрегион-3» (входит в группу «Унистрой») разрешение на разработку проектов планировки и межевания территории в исторической части города. Компания должна разработать проекты застройки квартала №535 площадью 11,8 га, ограниченного улицами Коммунистической, Новомостовой, Мингажева и проспектом Салавата Юлаева. В настоящее время в нем строится ЖК «На Успенской», но большая часть участка представляет собой овраг и застройку частного сектора.

Согласно постановлению мэрии, «Унистройрегион-3» должен предоставить проекты в Главархитектуру в течение полутора лет.

В 2016 году горсовет Уфы утверждал проект планировки этого квартала, подготовленный АО «ИФЖС». Он был рассчитан на застройку территории домами высотой от девяти до 30 этажей общей жилой площадью 95 тыс. кв. м. В проекте сообщалось, что на территории квартала расположены три объекта культурного наследия Усадьбы Паршиных на улице Коммунистической, а также Демидовская мельница, относящиеся к концу XVIII - XIX векам постройки.

Татарстанская группа «Унистрой» пришла на строительный рынок Башкирии в 2018 году с проектом ЖК «Венский лес», который строится на лесистом участке за ВДНХ, ранее принадлежавшем Уфимскому тепловозоремонтному заводу. В начале года стало известно о второй площадке, где планирует строить компания — территория площадью 78,5 га возле Кошкиного леса на спуске от микрорайона Глумилино к микрорайону Сипайлово.

ООО «Специализированный застройщик Унистройрегион-3» образовано в мае 2018 года. Принадлежит, по информации kartoteka.ru, закрытому паевому инвестиционному комбинированному фонду «Развитие» под управлением ООО ИК «Бизнеспрофтрейдинг». Владельцем группы «Унистрой» казанские СМИ называют предпринимателя Радика Салимгараева.

Ирина Самойлова