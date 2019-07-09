Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре

Уже этой осенью федеральное правительство США рискует потерять возможность полностью и своевременно оплачивать свои счета, считает вашингтонский Центр двухпартийной политики (Bipartisan Policy Center, BPC). По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.

Проанализировав новые данные, эксперты пришли к выводу, что летом Минфин США продолжит расходовать свои наличные средства. Ведомство также задействует чрезвычайные меры — «юридически допустимые маневры», вводящие ряд дополнительных полномочий по заимствованиям при достижении лимита долга, говорится в пресс-релизе BPC.

«Последние данные свидетельствуют о риске того, что день X может наступить в начале сентября, особенно если федеральные доходы снизятся»,— заявил директор по экономической политике центра Шай Акабас, пояснив, что Минфин США грозит «исчерпать свои возможности заимствования».

По данным BPC, рост федеральных доходов США за 2019 финансовый год был «вялым» и составил менее 3%. В частности, ниже ожидаемых были сборы подоходного налога с предприятий, что эксперты связывают с сокращением налогов в 2017 году.

«Несмотря на то что наиболее вероятными сроками дня X остается начало октября, неопределенность остается высокой, и для политиков было бы безрассудно идти на риск дефолта»,— добавил Шай Акабас. Он подчеркнул, что новые расчеты экспертов «выявили опасный сценарий, который нельзя игнорировать».

Напомним, за время президентства Дональда Трампа, избранного в 2016 году, государственный долг США вырос более чем на $2 трлн. Уровень госдолга начал выравниваться в начале срока господина Трампа, однако вновь стал расти в 2018 году. В феврале 2019-го госдолг США впервые в истории превысил $22 трлн. По данным Бюджетного управления Конгресса США, если не будет предпринято никаких действий, то к 2028 году госдолг США вырастет до 96% ВВП.