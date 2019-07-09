Логистике не хватает грузов

В 2019 году рост логистического рынка РФ (по модели «без активов»), участники которого по итогам 2018 года увеличили выручку на 20,5%, замедлится, ожидают и аналитики, и основные игроки. Усилится ценовая конкуренция и последует череда консолидационных сделок и банкротств. В грузовых автоперевозках для промышленного клиента на первый план выходят крупные логистические подрядчики, тогда как в потребительском сегменте, напротив, наблюдается тренд к «уберизации» с привлечением мелких игроков.

Агентство Infoline опубликовало рейтинг логистических компаний «INFOLine Logistic Russia TOP» по итогам 2018 года. В нем анализируются только те компании, которые работают по модели «без активов» или «преимущественно без активов». Поэтому в него не попали, например, работающие с использованием собственного или арендованного парка операторы доставки сборных грузов (LTL) «Деловые линии», ПЭК, Pony Express и т. д. и прямых перевозок FTL (Globaltruck). Также не включаются кэптивные логистические структуры грузовладельцев, такие как «Сельта» (собственный автоперевозчик «Дикси»), кэптивные железнодорожные операторы и компании с низкой долей конкретно логистических и экспедиторских услуг в портфеле (такие как FESCO или «Совфрахт»). Ключевой показатель ранжирования — выручка.

В первой тройке рейтинга (см. таблицу) произошло крупное изменение: на второе место с четвертого поднялся логистический оператор России, Белоруссии и Казахстана ОТЛК ЕРА, оттеснивший на третье место российское подразделение DHL. Российский же актив французской FM Logistic, соответственно, сдвинулся на четвертое место. В десятку попала по итогам года GEFCO, которую ее акционеры (ОАО РЖД и PSA) планируют продать: ранее компания занимала 12-е место. В остальном состав топ-10 не изменился, хотя есть сдвиги по занимаемым местам.

Средние темпы роста выручки у крупнейших операторов, сообщается в рейтинге, немного (на 0,5 п. п.) уменьшились по сравнению с 2017 годом, однако и в 2018 году составляли 20,5%. При этом, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, в 2019 году темпы роста продолжат замедляться: в 2018 году, помимо роста перевозок, сыграло свою роль повышение арендных ставок в сегменте контейнерных перевозок и индексация железнодорожного тарифа, что важно для большинства операторов, активно работающих в сегменте мультимодальных перевозок. Ставки привлечения фитинговых платформ уже достигли пика и дальше будут постепенно снижаться в связи с опережающим ростом парка на фоне замедления динамики контейнерных перевозок, говорит эксперт. В сегменте автоперевозок, отмечает он, продолжается активный тренд на консолидацию рынка. Причем если крупные промышленные предприятия постепенно переориентируются на работу с крупными логистическими операторами, то на потребительском рынке, напротив, происходит бурная «уберизация». Активное использование логистических платформ и консолидаторов грузовых автоперевозок позволяет ритейлерам активно привлекать средний и малый бизнес (в том числе ИП), говорит господин Бурмистров.

«Изменения российского логистического рынка в 2018 году стали отражением общего состояния экономики страны,— полагает директор по развитию бизнеса FM Logistic Владимир Серебряков.— Экономический рост был незначительным, что отразилось на общем объеме грузов в логистической цепочке. По результатам года увеличение объемов на 3% продемонстрировали самые успешные отрасли, но в большинстве случаев он был значительно скромнее». Это дальнейший импульс консолидации логистической отрасли и к укрупнению основных игроков, говорит он. По его словам, необходимость получения дополнительных конкурентных преимуществ на рынке с низкими темпами роста привела к увеличению спроса на логистические услуги, связанные с продвижением товаров (переупаковка, создание промонаборов). А изменение подхода к управлению товарными запасами в рознице и увеличение количества «магазинов у дома» вызвали растущую потребность в эффективной доставке мелких партий товаров, отмечает господин Серебряков.

«Общее ослабление экономических показателей в различных сегментах российской экономики и снижение покупательской способности как основного драйвера в сегменте потребительских товаров вносит коррективы в работу логистических компаний,— говорит директор коммерческого департамента Itella в России Дмитрий Масальцев.— Логистический бизнес ищет баланс между, с одной стороны, давлением со стороны клиентов с целью снижения стоимости услуг и, с другой, сохранением показателей рентабельности». Для удержания доходности ряд компаний частично переходит в «серое» поле, например, нарушает нормы по охране труда. В большей мере это наблюдается в регионах, уточняет он.

Базовый прогноз на 2019 год показывает сохранение тенденций 2018-го практически без изменений, считает Владимир Серебряков. «Высокая конкуренция в условиях слабо растущего рынка будет приводить к уходу части игроков, увеличению количества слияний, поглощений и банкротств,— говорит он.— Ценовая конкуренция будет усиливаться, особенно для стандартизованных услуг, таких как магистральные междугородние перевозки. Это, в свою очередь, окажет сдерживающее влияние на прибыльность». По его словам, продолжится рост спроса на логистические решения для e-commerce и внутригородскую доставку в сети.

2018 год в целом характеризовался замедлением темпов роста коммерческого грузооборота, отмечают в «РЖД Логистике». «На снижение пошел даже тренд увеличения импортного грузопотока, начавшийся в 2017 году,— в первую очередь это отразилось на показателях работы портов РФ,— говорят в компании.— При этом рост показали российские грузоперевозки, в том числе по причине роста импортозамещения и обслуживания сегмента e-commerce». Увеличились грузоперевозки из Китая и в Китай и другие страны АТР. «РЖД Логистика» воспользовалась этим трендом, отмечают там, и в 2018 году запустила несколько новых поездов в транзитном, экспортном и импортном сообщениях, а также сегодня доставляет грузы из Пекина в Москву всего за шесть суток. В компании говорят, что в 2019 году предвидят продолжение тенденций 2018 года, однако в долгосрочной перспективе ожидают все же положительного тренда, в том числе в сфере увеличения доли перевозки грузов с высокой добавленной стоимостью.

Наталья Скорлыгина