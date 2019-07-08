Контроль над казанской компании Ledel приобрела группа IEK

Российский производитель электротехники IEK Group 64% в уставном капитале ООО «Ледел» (Ledel), выпускающего светодиодные светильники. Сделка состоялась 3 июля.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз группы, в результате сделки компании планируют довести совместную долю рынке светотехники до 5%. В частности, IEK в партнерстве с Ledel планирует выпускать «сложный технический свет» и расширить центр по разработке светотехники. При этом обе торговые марки – Ledel и IEK Lighting – планируется сохранить.

Отмечается, что Ledel сохранит самостоятельность как бизнес-единица, предприятие продолжит работать под руководством своих учредителей Артура и Артема Когданиных.

IEK основана в 1999 году, управляет производственными площадями по выпуску электротехнического и светотехнического оборудования, продукции для IT-технологий, а также оборудования для промышленной автоматизации. Имеет производство в Ясногорске Тульской области и строит производственный комплекс в Новосибирской области.

Компания Ledel основана в 2008 году. Завов в Казани выпускает 700 тыс. светильников в год. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Ледел» в 2017 году составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль - 81,3 млн руб.

“Ъ-Казань”