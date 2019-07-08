Минэкономики прогнозирует замедление инфляции в июле

Министерство экономики России прогнозирует замедление инфляции в июле до 4,5-4,6% в годовом выражении с 4,7% в июне. В месячном выражении инфляция составит 0,2%, следует из доклада (.pdf) ведомства.

По оценкам Минэкономики, резкое замедление инфляции связано со слабой динамикой совокупного спроса в экономике. Так и темпы монетарной инфляции в июне достигли минимального значения с июля прошлого года — 3,0% в месячном выражении SAAR.

Также в министерстве отметили замедление годовых темпов роста на непродовольственные товары. Темпы продовольственной инфляции сохраняются на повышенном уровне — 5,5% в годовом выражении.