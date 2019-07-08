Узбекские предприниматели намерены построить логистический центр в Ленобласти

Предприниматели из Узбекистана выразили желание простроить новый логистический центр в Ленобласти. Он необходим для увеличения импортируемой продукции за счет крупных поставок овощей и фруктов, а также материалов для производства напитков. О намерении реализовать этот проект стало известно во время посещения хокимията Бухарской области Центра развития промышленности Ленинградской области, сообщает АБН.

На сегодняшний день в регионе нет ни одной компании с узбекским капиталом. Таким образом, новый логистический центр может стать первым в Ленобласти предприятием с инвестициями из этой страны. Предполагаемый объем вложений в данный проект не уточняется.