Альфа-банк прощается с «Сентинел»

Коллекторское агентство «Сентинел Кредит Менеджмент» (СКМ) может вскоре сменить владельца. Альфа-банк после интеграции большей части коллектора в свою структуру не исключает продажи оставшейся части. Эксперты полагают, что на такое решение банк могла подвигнуть экономическая неэффективность отдельной структуры, а также имиджевые риски. При этом они указывают, что найти покупателей на подобный актив будет проблематично.

Как стало известно “Ъ”, Альфа-банк намерен продать рыночную часть коллекторского агентства «Сентинел Кредит Менеджмент». Агентство стало отдельным юрлицом в 2011 году, а о решении частично его интегрировать в структуру банка рассказал в интервью “Ъ” главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский (см. “Ъ” от 4 апреля). После завершения этого процесса в банке приступили к поиску покупателя на СКМ.

«Альфа-банк по-прежнему является 100% владельцем агентства, но не исключает в будущем возможность его продажи на рыночных условиях»,— подтвердили в банке. При этом, как пояснили “Ъ” в кредитной организации, «с 1 июля в периметре банка начал функционировать департамент взыскания просроченной задолженности, осуществляющий полный цикл взыскания». При этом в банк перешли около 750 сотрудников агентства, в основном «выездные взыскатели». Там также добавили, что после передачи процессов, связанных с работой по портфелю банка, «Сентинел» продолжает работать как профессиональное коллекторское агентство.

По словам топ-менеджера одного из ведущих коллекторских агентств, в процессе оценки стоимости такой организации учитывается имущество, которое у нее есть на балансе, уровень квалификации персонала, но основное внимание уделяется выкупленным портфелям. «Оценка рентабельности коллекторского агентства во многом будет зависеть от модели денежных потоков по портфелям компании,— подтверждает младший директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Филипп Мурадян.— Важным показателем является коэффициент Cash on Cash, который представляет собой отношение прогнозных сборов по портфелям к сумме инвестиций». По его словам, у лидеров рынка окупаемость приобретенных портфелей «происходит уже в первый год». По оценке директора департамента оценки и стоимостного консультирования НАО «Евроэксперт» Анны Шлапаковой, аналогичное агентство может стоить 300–500 млн руб. Однако, по ее словам, если продается только часть агентства, то ее цена «может быть непропорционально низкой». «Такие бизнесы не всегда можно размножить делением, в состав 750 человек, которых принял банк, скорее всего, вошли лидеры, скрепляющие коллектив»,— отмечает госпожа Шлапакова.

Впрочем, по словам собеседников “Ъ”, около 95% прибыли агентства обеспечивал портфель Альфа-банка. «Компания получала вознаграждение в размере 22% от возвращенной суммы, при этом по рынку средняя комиссия составляет около 15%,— поясняет один из собеседников “Ъ”.— Объем купленных портфелей у СКМ был незначительный». При этом на продажу коллектора банк мог подтолкнуть ряд причин. «Изначально банк надеялся, что агентство сможет стать рыночным игроком и будет приносить от этой деятельности прибыль, однако оно не смогло полноценно работать на портфелях со стороны и показывало низкую эффективность,— говорит другой собеседник “Ъ”.— Поэтому банку стало просто экономически нецелесообразно держать отдельную структуру, особенно учитывая имиджевую составляющую». По данным «СПАРК-Интерфакса», в отношении СКМ Федеральной службой судебных приставов было составлено в 2018 году 55 протоколов за нарушения при взыскании долгов, за первое полугодие 2019 года — 34 протокола. В начале 2019 года суд оштрафовал компанию на максимально возможную сумму за подобное нарушение в 500 тыс. руб. (см. “Ъ” от 11 февраля).

Эксперты указывают, что найти покупателя на такой актив будет проблематично. «Другие коллекторские агентства могут быть заинтересованы лишь в переманивании отдельных сотрудников,— отмечает собеседник “Ъ”.— Банки заинтересованы в покупке не только инфраструктуры, но и рабочего портфеля». По словам главы «Юридического бюро №1» Юлии Комбаровой, основной актив компании — присутствие в реестре, а также опыт работы с крупным банком. «Компания может заинтересовать собственников коллекторских агентств, которые покинули реестр»,— полагает она.

Светлана Самусева