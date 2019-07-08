Ярославского банкира отпустили из СИЗО

Как стало известно “Ъ”, прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления и совладельца ярославского Булгар-банка Сергея Довиденко, причинившего, по версии следствия, ущерб кредитной организации в размере 248 млн руб. Сам банкир, проведший в СИЗО более года, отпущен под подписку о невыезде. Его адвокат Виктор Гриб отмечает, что позиция следствия менялась уже несколько раз и следственное управление УМВД по Ярославской области не может прийти к пониманию, как правильно квалифицировать действия обвиняемого.

Бывший совладелец Булгар-банка (лишен лицензии в 2017 году) Сергей Довиденко, обвиняемый в хищении 248 млн руб., вышел из СИЗО под подписку о невыезде, рассказал “Ъ” его адвокат Виктор Гриб. Мера пресечения была смягчена в связи с отказом прокуратуры утверждать обвинительное заключение по уголовному делу в отношении банкира. В окончательной редакции господину Довиденко вменялись ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), хотя ранее следствие инкриминировало ему ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере).

«Проблема в том, что следствие не может прийти к пониманию, как правильно квалифицировать его действия: как несколько преступлений, совершенных одно за другим, или как единое деяние»,— пояснил адвокат Гриб.

По словам Виктора Гриба, наказание по всем указанным статьям одинаковое — до 10 лет лишения свободы. «Честно говоря, пусть уж сами определятся и скажут в конце концов, что у нас. А мы согласимся с этим или нет»,— добавил защитник. Следственное управление УМВД по Ярославской области, в чьем производстве находится уголовное дело, не стало обжаловать решение прокуратуры о возврате материалов.

Сергей Довиденко был арестован в конце марта 2018 года. В полиции отмечали, что он на тот момент находился в федеральном розыске. Виктор Гриб, в свою очередь, утверждал, что его подзащитный не скрывался от правоохранительных органов и «спокойно жил у себя дома в Ярославле». Следствие считает, что руководство Булгар-банка вопреки законным интересам организации заключило договоры уступки прав требований с неким ООО, имеющим признаки фиктивной компании. По версии следствия, на счета этой фирмы были перечислены деньги, которые впоследствии обналичили. В полиции также полагали, что руководство Булгар-банка заключило договор на предоставление потребительского кредита без обеспечения на 44 млн руб. без заседания кредитной комиссии.

Александр Тихонов, Ярославль