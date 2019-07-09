Туркменские россияне станут свободнее

Власти Туркмении разрешили выдавать загранпаспорта лицам с двойным, преимущественно российским, гражданством. С 2013 года эти люди были практически лишены возможности выехать из страны, так как Ашхабад ставил их перед жестким выбором: для получения туркменского загранпаспорта нужно было отказаться от российского. По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, туркменские власти смягчили свою позицию в расчете на экономические послабления со стороны Москвы. Первый шаг в этом направлении уже сделан — «Газпром» после трехлетнего перерыва заключил с Туркменией контракт на закупку газа сроком на пять лет.

Первой о том, что миграционная служба Туркмении начала прием документов на получение загранпаспортов от лиц, имеющих двойное гражданство (бипатридов), сообщила туркменская редакция «Радио Свобода». Новость со ссылкой на источники в Москве и Ашхабаде появилась на их сайте еще 5 июля. “Ъ” удалось подтвердить сообщение у собственного источника, близкого к российско-туркменской межправкомиссии. «Подтверждаю эту информацию. О готовности начать этот процесс власти Туркменистана сигнализировали нам некоторое время назад. Это важный шаг к решению вопроса, осложнявшего двусторонние отношения, и его можно только приветствовать»,— сказал собеседник “Ъ”.

Напомним, что проблема бипатридов, большая часть которых россияне, возникла в Туркмении достаточно давно. В 1993 году Ашхабад и Москва подписали соглашение о двойном гражданстве, но в 2003 году российские власти согласились прекратить действие соглашения, подписав соответствующий протокол. Отсутствие соглашения не позволяло гражданам Туркмении обращаться за получением российского гражданства, но, как полагали в Москве, его должны были сохранить те, кто его уже получил. Однако Ашхабад стал трактовать протокол по-своему, настаивая на том, чтобы от второго гражданства отказались даже те, кто получил его раньше. Тогда в Госдуме РФ отказались ратифицировать протокол, а МИД России заявил, что, пока этого не произошло, соглашение 1993 года сохраняет силу. Поэтому выдачу паспортов соотечественникам посольство РФ продолжало и после 2003 года.

В дальнейшем проблема только усугублялась. В 2008 году в Туркмении приняли новую конституцию, по которой «за гражданином Туркменистана не признается гражданство другого государства», а в 2013 году еще и произвели замену загранпаспортов. Чтобы получить документ нового образца, было необходимо предъявить справку об отсутствии второго гражданства, что ставило россиян перед крайне непростым выбором. У Туркмении действует безвизовое соглашение лишь с одной страной — Турцией, а значит, для выезда в Россию (равно как и в соседние Узбекистан, Казахстан, Азербайджан) отказавшимся от российского гражданства пришлось бы получать визу.

Число людей с двойным гражданством, постоянно живущих в Туркмении, Москва и Ашхабад оценивают по-разному. По данным МИД РФ, их около 40 тыс., туркменские же власти признают бипатридами 9 тыс. человек, получивших российские паспорта после 2003 года. Разницу в подсчетах “Ъ” подтвердил и источник, близкий к межправкомиссии.

Отметим, что последнее заседание Группы высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций, действующей в рамках российско-туркменской межправкомиссии, прошло в Ашхабаде 3 июля. Российскую делегацию возглавлял замминистра экономического развития Михаил Бабич, до недавнего времени работавший послом России в Белоруссии. Примечательно, что в тот же день «Газпром» объявил о заключении пятилетнего контракта на закупку туркменского газа в объеме 5,5 млрд кубометров. До этого «Газпром» более трех лет вообще не закупал газ у «Туркменгаза», расторгнув в начале 2016 года 25-летний контракт из-за ценовых споров.

По мнению востоковеда Александра Князева, газовый контракт и был ценой либерализации в вопросе выдачи паспортов. «Объемы поставок по сравнению с прежними невелики,— отметил в беседе с “Ъ” господин Князев.— Однако в условиях, когда у туркменского газа есть только один покупатель — Китай, и даже Иран не проявляет заинтересованности, новый контракт с Россией станет хорошим подспорьем, чтобы залатать кое-какие дыры».

Отметим, что экономические проблемы уже вынудили правительство Туркмении с 1 января 2019 года ввести плату за газ, электричество, воду и пищевую соль, которые раньше в определенных объемах предоставлялись бесплатно. Впрочем, власти объясняли такой шаг значительным ростом благосостояния населения и необходимостью развития рыночной экономики.

Другой специалист по Центральной Азии, эксперт исследовательского центра Bilig Brains Рафаэль Саттаров также считает, что либерализация для бипатридов — вынужденная уступка президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. «Климатические изменения влияют на регион. Сокращается орошаемость земли, люди начинают ощущать продовольственный кризис, инфраструктура в плохом состоянии,— сказал “Ъ” господин Саттаров.— Ситуация такая, что президенту просто не к кому обратиться за помощью, кроме как к Владимиру Путину».

Примечательно, что новости об улучшении экономического положения в Туркмении последовали сразу же после заключения газового контракта и уступки по бипатридам. Уже 6 июля президент Бердымухамедов пообещал с января 2020 года повысить на 10% зарплаты, пенсии, стипендии и прочие социальные пособия. Сделать это он приказал «за счет усовершенствования структуры учреждений, предприятий и организаций, повышения эффективности использования производственных мощностей и производительности труда работников, задействования неиспользованных внутренних резервов». 8 июля президент Туркмении объявил и о росте инвестиций в страну, которые наряду со «стабильностью налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики» якобы привели к росту ВВП на 6,2% за полугодие.

Кирилл Кривошеев, Елена Черненко