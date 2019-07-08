Нижегородский «Гранком» открыл производство порошковой металлургии за 1,2 млрд рублей

ООО «Гранком (дочерняя компания ПАО «Русполимет») построило в Кулебаках Нижегородской области производство порошковой металлургии мощностью 1,5 тыс. т в год. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, это крупнейшее в России подобное предприятие.

Объем инвестиций в проект составил 1,25 млрд руб. Из них 750 млн руб. предприятие получило в качестве льготного займа Фонда развития промышленности. Продукцию планируется поставлять как для нужд «Русполимета», так и для сторонних заказчиков и на экспорт. Предполагается, что металлопродукция из изготовляемых материалов будет востребована в авиационной промышленности, машиностроении и топливно-энергетическом комплексе.

Ранее производство планировали открыть на территории технопарка «Саров» в поселке Сатис, запуск был намечен на первый квартал 2017 года. Предполагалось, что проект поддержит технопарк «Технология» (учрежден госкорпорацией «Росатом», располагает на территории технопарка «Саров»).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гранком» было зарегистрировано в Кулебаках в 2013 году. Уставный капитал составляет 182,9 млн руб., основным видом деятельности является производство ферросплавов. Гендиректором является Артем Максимов, бенефициаром – Виктор Клочай (владеет ПАО «Русполимет»). По итогам 2017 года при выручке в 117,8 млн руб. прибыль компании составила 7,3 млн руб.

Анастасия Еремина