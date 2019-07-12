Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
12 июля, пятница
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Weekend
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
Weekend
Слушать радио
Коротко
Новости
00:01
Главные анонсы 12 июля
11/07
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
11/07
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 4%
11/07
Правительство одобрило законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО
00:21
Ответственный за производство Boeing 737 MAX покидает пост
06:15
Apple не разрешили зарегистрировать в России товарный знак дополненной реальности
05:56
Совет Минкульта предложил предоставить господдержку 10 фильмам в 2019 году
05:46
Власти Судана заявили о предотвращении еще одной попытки переворота
05:26
Глава ДНР заявил о критической ситуации на юге Донбасса
04:58
Dow Jones впервые превысил отметку в 2700 пунктов
04:49
СМИ сообщили о проверке в офисе президента Украины
04:28
Президент Молдавии хочет попросить Россию о скидке на газ
03:59
На Украине суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов бывшего замгенпрокурора
03:34
Мэр Комсомольска-на-Амуре подал в отставку
03:27
В России более 7 млн кв. м жилья строят с применением эскроу-счетов
ещё
все новости
Подробно
Новые вещи
Выбор Виктории Михайленко
Журнал "Коммерсантъ Weekend"
№23
от
12.07.2019
, стр. 26
Комментарии
Печать
PDF-версия
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Рекомендуем
обсуждение
Лучшие материалы
«Каждое лето — жестокая измена. Сколько надежд, планов! И не успел оглянуться — уже прошло»
Русские деятели искусства о разных способах проводить лето
Битва за «Стоунволл»
История бунта, с которого все началось
Смотреть и заказывать
Как интернет-телевидение пытается передать власть зрителю (а Netflix чуть все не испортил)
Все муми-тролли в 50 фактах
Краткая биография самых знаменитых финских существ и их создательницы
spb — точка
Путеводитель по «Ленинграду», составленный Сергеем Шнуровым
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
9
Также в номере
Как город победит национальное государство
Григорий Ревзин о городе будущего
«Если ты решил бросить женщину, лучше ее пристрелить»
Токсичные правила жизни Эрнеста Хемингуэя
Братья 2
Анна Толстова о коллекции Морозовых в Эрмитаже
Петрухины в Холодной войне и вокруг нее
Татьяна Алешичева о «Лете ракет»
выставки
«Грядущий мир» в «Гараже»
Андре Кертес в МАМ
«Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное» ГМИИ имени Пушкина
«Щукин. Биография коллекции» в ГМИИ имени Пушкина
Илья Репин в Третьяковке на Крымском Валу
Семен Файбисович в Третьяковке на Крымском Валу
Жауме Пленса в ММСИ на Петровке
Ольга Флоренская в галерее Totibadze, ЦСИ «Винзавод»
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
9
кино
«Паразиты»
«Человек-паук: Вдали от дома»
«Дылда»
«Двойная жизнь»
«Клуб анонимных киллеров»
«Курск»
«Мертвые не умирают»
«Али, рули!»
«Анна»
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
9
Присоединяйтесь
Telegram
Новости от Weekend можно получать каждый день
Facebook
Новости от Weekend можно получать каждый день
ВКонтакте
Новости от Weekend можно получать каждый день
Twitter
Новости от Weekend можно получать каждый день
Предыдущий слайд
Следующий слайд
Партнерский проект |
все
Создан для России
Насколько Renault Arkana соответствует запросам нашего рынка
@Html.Substitution("BannerNew", "Common", new RouteValueDictionary(new { placeid = 154, regionid = Const.InitRegionID }))
Коммерсантъ
Войти в личный кабинет
Профиль пользователя
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия