Смольный продолжает прорабатывать вопрос диверсификации в отрасли метростроения и мостостроения

Администрация Санкт-Петербурга прорабатывает задачу диверсификации на рынке метростроения, заявил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. Сейчас генеральным подрядчиком Смольного выступает ОАО «Метрострой» (компания на 25% принадлежит ГУП «Петербургский метрополитен», на 21% — комитету имущественных отношений Петербурга, около 38% акций — в собственности семьи Александровых, остальные акции у физлиц).

«Что касается метростроения, задачу диверсификации никто не снимал. Ряд метростроительных организаций изъявили желание участвовать в строительстве метрополитена в нашем городе. С ними ведутся переговоры. После сдачи Фрунзенского радиуса (в Смольном заявляют, что станции будут введены к 1 сентября — “Ъ-СПб”), мы будем смотреть, как перераспределить, перегруппироваться, чтобы не было неожиданностей»,— заявил господин Харлашкин.

Глава КРТИ также прокомментировал ситуацию на рынке петербургского мостостроения в связи с банкротным иском к одному из крупнейших подрядчиков Смольного — ЗАО «Пилон».

«Что касается "Пилона"... Мостостроение все-таки не такая уникальная отрасль, как метростроение. На аналогичные объекты, которые выполнял "Пилон", ряд городских организаций готовы перегруппироваться»,— отметил он, приведя в пример «АБЗ» и «Буер».

Вице-губернатор Петербурга, курирующий транспортную отрасль, Эдуард Батанов сообщил “Ъ-СПб”, что выбор других компаний для работы в петербургском метростроении «сейчас не вопрос обсуждения». «Построим (Фрунзенский радиус — “Ъ-СПб”), будем смотреть»,— сказал он.

Яна Войцеховская