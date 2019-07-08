FlixBus сделал остановку

Планировавшийся выход на российский рынок немецкого автобусного сервиса FlixBus столкнулся с проблемами. Компания сменила гендиректора российского представительства и, по данным “Ъ”, пока практически не нашла партнеров среди автовокзалов и перевозчиков. FlixBus может пойти по пути создания в России собственной инфраструктуры, но это займет больше времени, полагают участники рынка.

Российская структура немецкого сервиса FlixBus (ООО «Фликсбус Рус») в конце июня сменила гендиректора, следует из данных Kartoteka.ru: вместо Юлии Блиновой должность занял Ханс-Хельмут Кюппер. Кроме того, с официального сайта сервиса пропали все вакансии на российском рынке, которые еще в феврале были представлены в большом количестве. На российском сайте FlixBus пока не появилось ни одного местного маршрута, также отсутствует информация о партнерах-перевозчиках. В пресс-службе FlixBus не ответили на запрос “Ъ” о планах компании, вице-президент по развитию бизнеса FlixBus Николай Войтюк-Блум не ответил на сообщение.

Сервис для поездок на междугородных автобусах FlixBus запустился в 2013 году. Сейчас это крупнейший такой сервис в Европе, он работает в 29 странах, в том числе в США. В мае Bloomberg сообщало, что владеющая FlixBus компания FlixMobility планирует выйти на IPO при оценке более чем в €1 млрд.

О планировавшемся запуске FlixBus на российском рынке “Ъ” писал 7 февраля. Планировалось, что компания официально анонсирует запуск уже в конце февраля, однако этого не произошло и спустя несколько месяцев. Собеседники “Ъ” отмечали, что ряд крупных российских перевозчиков сразу отказались работать с FlixBus из-за его бизнес-модели: компания предлагала потенциальным партнерам контракт минимум на полтора года и претендовала на 30% выручки от проданных через сервис билетов. Сам господин Войтюк-Блум утверждал: «Автобусные компании уже проявили большой интерес к сотрудничеству с нами». Опрошенным “Ъ” участникам рынка до сих пор не известны ни перевозчики, ни автовокзалы, согласившиеся на партнерство с FlixBus.

Одна из причин отсутствия интереса к FlixBus на российском рынке — высокие комиссии в размере 30–50%, поскольку сейчас перевозчики отдают агентам 10–20%, подтверждает один из собеседников “Ъ”. «Они сильны на рынках, где мало перевозчиков или есть несколько, но крупных. Чаще всего они кого-то покупают и тем самым получают большую долю на рынке. Россия и другие рынки Восточной Европы и СНГ сильно фрагментированы, на рынках работают тысячи перевозчиков. Поэтому для них это серьезный барьер для входа»,— рассуждает он. Основатель сервиса «Атлас» Михаил Томшинский выделяет два основных препятствия для FlixBus на российском рынке: административные барьеры и монопольное положение автовокзалов, которые уже «забрали всю рентабельность бизнеса» и не заинтересованы в появлении сильного игрока.

Впрочем, FlixBus не свернул планы по развитию в России, утверждают собеседники “Ъ”. По словам одного из них, сейчас немецкий сервис оценивает возможность и целесообразность инфраструктурных проектов в стране. Они подразумевают инвестиции в строительство автовокзалов и автостанций, чтобы обойти препятствие в виде существующих участников рынка. Но это «небыстрая история», рассуждает источник на автобусном рынке, с учетом строительства и бюрократических процедур такой формат выхода может занять один-два года.

Дмитрий Шестоперов